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Хоче, щоб усі були щасливі: Елтон Джон взявся мирити Бекхемів із сином
Чутки про ворожнечу у родині Бекхемів ширяться вже кілька місяців та підтверджуються помітною відсутністю Брукліна Бекхема та Ніколи Пельц-Бекхем на нещодавніх сімейних заходах. Викликало здивування, коли Бруклін Бекхем не зміг згадати низку сімейних подій у соціальних мережах, включно з Днем батька, днями народження Девіда та Вікторії та 26-ю річницею весілля пари.
Пізніше Бруклін відписався від своїх двох братів — Круза та Ромео — в інстаграмі, підтвердивши цим ворожнечу, пише The Standard.
Повідомлялося, що Бруклін вирішив «не контактувати» зі своєю родиною і лише двічі публічно порушив своє мовчання, з нагоди двох днів народження — Харпер Севен, його 14-річної сестри, та свого дідуся, Девіда «Теда» Бекхема. На фотографії, опублікованій на честь 77-річчя Теда, зображені Бруклін та його дідусь.
Однак є доказ того, що примирення можливе: Бруклін та Нікола нещодавно були сфотографовані під час обіду з хрещеним батьком Брукліна, Елтоном Джоном, у відпустці в Сен-Тропе. Елтон Джон — близький друг Вікторії та Девіда Бекхемів, і він вже давно є частиною життя Брукліна. Бруклін проводив свої дитячі канікули в будинку Елтона Джона в Ніцці, а співак був присутній на хрестинах Брукліна та Ромео у 2004 році.
Джерело розповіло The Sun: «Елтон і Девід вважають ситуацію жахливо сумною, і Елтон м’яко натякнув усім причетним, що життя коротке й треба все залагодити. Елтон колись, можливо, насолоджувався тим, що ставав на чийсь бік, у цьому випадку — свого молодого хрещеника Брукліна. Але за два роки до свого 80-річчя він… просто хоче, щоб усі були щасливі».
Девід Бекхем, здається, простягнув руку миру Брукліну. Зовсім недавно він поставив уподобайку публікації Брукліна в інстаграмі. Але син не відповів взаємністю.
Тим часом Нікола Пельтц, здається, підтвердила ворожнечу. Вона поставила у соцмережі вподобайку під коментарем, в якому розкритикували твердження, що вона «контролює» Брукліна. «Те, що люди в цьому розділі коментарів говорять нісенітниці про те, що хтось контролює ДОРОСЛОГО чоловіка, абсурдно», — йдеться в коментарі, який сподобався Ніколі Пельц. «Цей хлопець дорослий і може приймати власні рішення, дайте їм спокій та перестаньте звинувачувати жінок у всьому».
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Дружина Брукліна Бекхема Нікола знялася повністю оголеною, але «нарвалась» на хейт користувачів.
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