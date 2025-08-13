- 16:33 У Європи є важелі впливу на Трампа перед переговорами з путіним
Ворог накрив масованим артилерійським вогнем Чорнобаївку, є загиблі
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Вранці у середу, 13 серпня, російські війська накрили артилерійським вогнем Чорнобаївку Херсонської області. Унаслідок атаки загинула місцева жителька, повністю знищено її будинок. Про це повідомив голови Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Унаслідок прямого влучення житловий будинок було повністю зруйновано. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої жінки 1964 року народження», — написав очільник ОВА.
Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька сусідніх будинків — зруйновано дахи та фасади, вибито вікна. На місці продовжують працювати екстрені служби.
Також чиновник додав, що сьогодні у Бериславському районі російські загарбники атакували з дрона цивільну автівку: ворог скинув вибухівку з БпЛА на транспортний засіб, що їхав трасою Новорайськ-Костирка. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка.
Зазначимо, що минулого тижня в Херсоні російські війська три дні поспіль атакували Островський міст коригованими авіабомбами. Після цих ударів місцева влада розширила зону евакуації для мешканців мікрорайонів Корабел, Янтарний-1, Янтарний-2 і всіх вулиць, розташованих нижче до Дніпра.
Як писали «ФАКТИ», минулої ночі окупанти обстріляли низку областей України.153
