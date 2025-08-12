Ворог всю ніч розстрілював Нікополь з артилерії та атакував дронами (фото)

У ніч проти 12 серпня російскі окупанти знов запускали «Шахеди» та застосували балістичне озброєння.

Після другої години ночі в Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісні ціли, які прямували на Миколаївщину та Чернігівщину. Лунала повітряна тривого і у столиці України. Вже ранком стало відомо, що ворог завдав удару по одному з полігонів Сухопутних військ ЗСУ.

Дронами та артилерією росіяни атакували й Дніпропетровщиную. Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що противник до пізнього вечора напередодні та ранком у вівторок бив по Нікопольщині — по обласному центру та Мирівській громаді.

На Дніпропетровщині пошкоджена житлова та цивільна інфраструктура. Фото ОВА

«Постраждала 55-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені дві багатоповерхівки і лінія електропередач. За уточненою інформацією, внаслідок артобстрілу Марганецької громади, що стався вчора вдень, виникла пожежа. Вогонь знищив приватний будинок», — зазначив Лисак.

Росіяни вдарили по Нікополю з артилерії. Фото ОВА

У Межівській громаді, яку противник атакував безпілотниками, загорілася будівля, що не експлуатувалася. Також був пошкоджений заклад культури. Напередодні в громаді були понівечені адмінбудівля, гімназія, їдальня, горіли господарські споруди.

Під час обстрілів росіянами Дніпропетровщини поранення отримала жінка. Фото ОВА

Напередодні та сьогодні російські загарбники атакували Миколаївський район — застосували FPV-дрони по Галіцинівській громаду.

Керівник обласної військової адміністрації Миколаївщини Віталій Кім повідомив, що в селі Лимани пошкоджені два приватних житлових будинки, в селі Лупареве сталося займання господарчої споруди та пожежа на відкритій території. Постраждалих немає.

«Сьогодні, 12 серпня, близько о 01:30 ворог здійснив обстріл громади з РСЗВ. Внаслідок чого відбулося займання будівлі на території фермерського господарства та пожежа на відкритій території. Постраждалих немає», — додав він.

А в Запорізькій області поранень зазнали троє жінок — постраждали мешканки Запорізького та Пологівського районів. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що протягом доби, що минула, окупанти завдали 468 ударів по 14 населених пунктах регіону. Ворог здійснив 11 авіаційних ударів, застосував 316 БпЛА різної модифікації (переважно FPV), завдав 16 артударів та накрив з РСЗВ п'ять населенних пунктів області.

Нагадаємо, що днями російські терористи вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, поціливши по автовокзалу, де на той момент знаходилися люди —, більше 20 отримали поранення.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

