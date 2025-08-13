Окупанти продовжують терор проти мирних мешканців: атакують КАБами, артилерією і дронами

Як і в попередні ночі, російські терористи продовжують бити по мирних українських містах і селах. Зокрема, в ніч на 13 серпня ворог тероризував Нікопольщину — райцентр і Покровську громаду. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Запускав FPV-дрони, обстрілював з артилерії. Пошкоджені багатоповерхівка і авто. Виникла пожежа. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих. За уточненою інформацією, через учорашній удар з артилерії по Нікополю зайнялися ще 2 приватні будинки. Вогонь рятувальники приборкали», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, 68-річний чоловік отримав поранення під час ворожої атаки по Василівському району області.

«Загалом упродовж доби окупанти завдали 529 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Приморському, Білогірʼю та Малинівці. 381 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Біленьке, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 3 обстріли з РСЗВ накрили Малинівку та Новоданилівку. 139 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного. Надійшло 22 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир та автомобілів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, від обстрілів потерпала Херсонщина, де одна людина загинула, а ще чотири — дістали поранення. Там минулої ночі під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами перебували низка населених пунктів області, включаючи місто Херсон. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

«російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі й гараж. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, у ніч на 13 серпня (із 21.00 12 серпня) противник атакував 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області.

«Ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами — Полтавщину. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі: 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно росіяни скинули КАБи на автовокзал у Запоріжжі, поранено 20 людей. Також окупанти зруйнували залізничний вокзал у Сінельниковому на Дніпропетровщині.

