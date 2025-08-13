Окупантів залишили без палива: ЗСУ вразили нафтоперекачувальну станцію росіян

У ніч на 13 серпня 2025 року підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих обєктах російського агресора. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, у Брянській області рф уражено нафтоперекачувальну станцію «Унєча», задіяну у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції.

Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.

«Унєча» забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн. тон сировини.

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

Також військові вказують, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами загарбницької армії та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Як писали «ФАКТИ», окупанти вкрили масованим артилерійським вогнем Чорнобаївку.

