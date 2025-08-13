- 16:33 У Європи є важелі впливу на Трампа перед переговорами з путіним
- 16:25 Літо без війни: з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових
- 16:03 «Не бачу вдячності»: Віталій Козловський розірвав стосунки зі своєю піарницею
- 15:32 Йде робота над уточненням тем, які будуть обговорюватися: ЗМІ про зустріч путіна та Трампа
- 15:26 «Шахтар» — «Панатінаїкос»: розклад прямих телетрансляцій та ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
- 14:55 Справжня «кобра»: баклажани по-грузинськи за рецептом Івана Янюка
- 14:31 «Перемоги люблять тишу»: Сирський про Курську операцію
- 14:07 Шоу для платників податків: експертка про те, чому війна в Україні — це ринок, а не ідея
- 14:01 Гроші «зваляться» з неба: Всесвіт щедро винагородить чотири знаки зодіаку до кінця тижня
- 13:30 Добропілля можуть захопити за сценарієм Авдіївки: огляд ситуації від аналітиків ISW
- 12:59 Стипендія у 8000 гривень: коли буде, і хто отримає
- 12:52 Окупантів залишили без палива: ЗСУ вразили нафтоперекачувальну станцію росіян
У ніч на 13 серпня 2025 року підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих обєктах російського агресора. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зокрема, у Брянській області рф уражено нафтоперекачувальну станцію «Унєча», задіяну у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції.
Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.
«Унєча» забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн. тон сировини.
Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.
Також військові вказують, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами загарбницької армії та змусити рф припинити збройну агресію проти України.
