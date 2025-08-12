- 21:03 Цвіль у пральній машині: є легкі способи її позбутися
- 20:35 «Уночі вивів через лісосмуги вісьмох українських захисників»: в бою за Водяне поліг воїн з Донеччини
- 20:19 Вдруге за тиждень: безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання «Шахедів» у Татарстані
- 20:15 Знову на Євробаченні?: alyona alyona готується до міжнародного музичного конкурсу
- 20:07 Справжній вибух смаку: легкий рецепт закуски з баклажанів з базиліком та часником
- 19:46 «28 тисячі саджанців лаванди садили вручну близько тижня»: подружжя зі Львівщини зареєструвало незвичний рекорд
- 19:39 Польща розпочала депортацію 57 українців: що про це відомо
- 19:27 Тобі вже нічого не поможе: Віктор Павлик вразив Мережу
- 19:22 Може допомогти Туреччина: експерт назвав засіб, який можна ефективно застосовувати проти «Shahed-136», і скільки це коштує
- 19:07 Дим над ЗАЕС: що горить біля найбільшої атомної станції
- 18:59 Тельцям — «Король Пентаклей» та успіх у бізнесі, Водоліям — «Маг» та шанс проявити себе: Таро-прогноз на 13 серпня
- 18:39 Гроші пішли на «нуль»: бойові батальйони отримають мільйони на дрони та техніку
Вдруге за тиждень: безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання «Шахедів» у Татарстані
Сили оборони України продовжують завдавати ударів ворогу. Далекобійні дрони Центру спецоперацій «А» СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання «Шахеди», а також іноземні комплектуючі до них. Про це повідомили в Службі безпеки Україні.
«Склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України. Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання. СБУ продовжує низку спецоперацій з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу рф. Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для „шахедного“ терору України», — йдеться у повідомленні.
В СБУ запевнили, що операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі.
Як писали «ФАКТИ», попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на цей військовий об’єкт рф відбулася 9 серпня цього року. Тоді в мережі з'явилися відео з «прильотами» по логістичному терміналу імені Ден Сяопіна в Елабузі.
