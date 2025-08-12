Вдруге за тиждень: безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання «Шахедів» у Татарстані

Сили оборони України продовжують завдавати ударів ворогу. Далекобійні дрони Центру спецоперацій «А» СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання «Шахеди», а також іноземні комплектуючі до них. Про це повідомили в Службі безпеки Україні.

«Склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України. Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання. СБУ продовжує низку спецоперацій з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу рф. Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для „шахедного“ терору України», — йдеться у повідомленні.

В СБУ запевнили, що операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі.

Як писали «ФАКТИ», попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на цей військовий об’єкт рф відбулася 9 серпня цього року. Тоді в мережі з'явилися відео з «прильотами» по логістичному терміналу імені Ден Сяопіна в Елабузі.

