У перші місяці вторгнення пішов боронити країну: на Сумщині загинув пластун із Черкас

У Черкасах в останню дорогу провели воїна Андрія Свистільника. Військовий мав позивний «Узвар». У нього залишилась дружина та двоє неповнолітніх донечок, повідомляє «Пласт», до якого майбутній захисник приєднався десь у 2000 році.

ВІДЕО ДНЯ

«Андрій належав до гуртка «Вовки» підготовчого юнацького куреня ім. Я. Мудрого в станиці Черкаси. В юнацтві склав пластову присягу. Активний в пластовому житті, учасник заходів, вишколів, мандрівок. Відбув курінні табори, туристичні змагання, Андрій — учасник, а згодом член проводу крайового кінно-спортивного табору «Герць». Відтак став старшим пластуном. Впродовж кількох каденцій член станичної пластової старшини на різних діловодствах. Активно пластував орієнтовно до 2019 року.

Вищу освіту чоловік здобув на факультеті інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету.

В студентські роки був членом ГО «Православне молодіжне братство» в м. Черкаси.

РЕКЛАМА

Із здобуттям вищої освіти працював в ІТ-сфері", — йдеться у повідомленні.

Після повномасштабного російського вторгнення влітку 2022 року Андрій Свистільник мобілізувався до Збройних сил України. Був молодшим сержантом, командиром відділення безпілотних авіаційних комплексів.

«5 серпня перебуваючи на фронтових позиціях Сумської області через приліт КАБу отримав множинні осколкові поранення. Евакуйований до стабілізаційного пункту ще живим, проте вже в дорозі до подальшої госпіталізації близько 19:40 помер», — додають у «Пласті»

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель при поверненні додому з полону батька 3 дітей.

11

Читайте нас у Facebook