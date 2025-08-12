«Уночі вивів через лісосмуги вісьмох українських захисників»: в бою за Водяне поліг воїн з Донеччини

Самбір провів в останню дорогу полеглого солдата — Євгена Колдаєва на позивний «Глухар». У нього залишилися дружина, син, а також інші рідні, які бережуть пам’ять про нього. Воїну навіки 49 років, повідомляє міська рада:

ВІДЕО ДНЯ

«Євген народився на Лиманщині Донецької області. За фахом — ветфельдшер, працював у сільському господарстві та на будівництві. У вільний час грав на гітарі, писав і виконував авторські пісні, серед яких особливими були ті, що присвячені війні та побратимам. В одній з них він співав: «Я в Україні, в своїй Батьківщині буду стояти до смерті за землю свою…»

З початком повномасштабного вторгнення чоловік добровільно пішов до військкомату, щоб стати на захист України. Через стан здоров’я йому спершу відмовили, але, переїхавши з родиною до Львівщини, він знову записався до війська. Служив парамедиком у 21-й, а згодом — у 53-й окремій механізованій бригаді.

«У травні 2023 року, під час запеклих боїв за Бахмут, Євген проявив надзвичайну відвагу, — розповідають у міськраді. — Опинившись під сильними мінометними обстрілами в районі знищеної багатоповерхівки біля так званого „Літака“, він не зміг одразу приєднатися до свого підрозділу. Замість того щоб шукати укриття для себе, він, добре знаючи місцевість, уночі вивів через лісосмуги вісьмох українських захисників з інших бригад, рятуючи їх від вірної загибелі. Побратими вважали, що він залишився там назавжди, і були шоковані, коли він повернувся живим».

На жаль, 27 грудня 2023 року Євген загинув у бою з російськими окупантами поблизу населеного пункту Водяне Донецької області. Спершу героя поховали у Слов’янську. За рішенням рідних відбулося перепоховання на Меморіалі Героям України у Самборі.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на фронті загинув відомий художник і захисник України Давид Чичкан.

РЕКЛАМА

25

Читайте нас у Facebook