За мить до довгоочікуваної зустрічі: батько 3 дітей загинув, коли повертався з полону додому

20:33 11 серпня 2025
Юрій Стеценко

Миронівська міська рада в останню дорогу провела бійця Юрія Стеценка. 24 січня 2024 року він загинув внаслідок катастрофи літака повітряних сил російської федерації. Його життя обірвалося за мить до довгоочікуваної зустрічі з родиною. Лише тепер, через півтора року, тіло героя повернулося на рідну землю, повідомляє міська рада. Бійцю навіки 46 років.

«Юрій після школи вступив до Маслівського технікуму на відділення „Організація і ведення фермерського господарства“. У грудні 1995 року був призваний на строкову службу до лав української армії. Після демобілізації завершив навчання і отримав диплом з відзнакою.
Працював у рідному селі, згодом — у місті Києві. Був одружений, виховував трьох дітей — Антона, Олексія та Марію», — йдеться у повідомленні.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Юрій Стеценко, не вагаючись, зібрав речі та прибув до РТЦК та СП. Через особливості військової спеціальності не був мобілізований одразу, але приєднався до лав добровольчого формування Миронівської територіальної громади.

14 квітня 2022 року його призвали до Збройних Сил України, де він ніс службу на посаді стрільця стрілецького взводу. Захищав рідну землю на східному напрямку.

У травні 2022 року під час важких боїв у Краматорському районі на Донеччині разом із побратимами потрапив у ворожий полон, у якому перебував рік і вісім місяців.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель у бою на Покровському напрямку воїна з Житомирщини.

