«Мріяв бути священиком, а став виконавцем»: український співак Ігор Целип про духовність, сцену і спів
Український співак Ігор Целип, який раніше розповів про виклики війни та ставлення до колег-зрадників, зізнався «ФАКТАМ», що в дитинстві мріяв про духовний шлях. Артист вважає, що любов до храму та церковного співу багато в чому сформувала його як особистість і артиста.
- Мені завжди подобалося бути в церкві — там була особлива атмосфера спокою, щось дуже світле й добре. Я любив дивитися, як священник веде службу, як усі його слухають, як люди після молитви виходять інші — спокійніші, ніби з новою надією, — розповів артист.
За словами Целипа, він ще змалку розумів силу слова і вплив духовного служіння на людину. Водночас його глибоко вразила й музика, зокрема церковний спів.
- Думаю, ці дві речі — любов до храму і до музики — якраз і породили цю мрію. Я хотів уміти говорити з людьми так, щоб у них з’являлися віра і сила, — зазначив він.
У родині співака поставилися до його мрії з повагою.
- Хтось усміхався, мовляв, «переросте», хтось просто кивав, бо бачив, що мені це справді цікаво. Але загалом — підтримували. У нас в сім’ї завжди поважали духовне й не сміялись з таких речей, — підкреслив Ігор.
Згодом мрія трансформувалася. Хоча він і не став священником, але знайшов свій шлях через музику.
- Коли я співаю в храмі — це не просто музика. Це розмова душі з Богом. Це те, що я колись уявляв — служити, але не словами, а голосом, від серця. Це моя тиха мрія, яка знайшла свій шлях, — додав артист.
Артист наголосив, що спів у храмі та виступи на сцені дуже відрізняються за атмосферою, але мають дещо спільне.
- У храмі — тиша, глибина, молитва. На сцені — енергія, контакт із публікою. Але є й те, що їх єднає: це щирість. Там і там важливо співати не просто нотами, а серцем. І коли це вдається — тоді вже не має значення, де ти стоїш, — підсумував співак.
Додамо, що Ігор Целип — відомий український співак, переможець легендарного телешоу «Караоке на Майдані» (2018), лауреат численних музичних конкурсів в Україні та за кордоном. Учасник вокального квартету VIVO, що виступає в українських храмах і на культурних подіях у Великій Британії.
За кілька років до повномасштабного вторгнення Ігор переїхав до Британії, а з 2022-го активно бере участь у благодійних концертах у Європі разом з українськими артистами. Його пісні «Моє серце», «Хто ти» та хіт «Всі зірки» стали справжніми TikTok-вірусами й завоювали серця українців як в Україні, так і за її межами.
Раніше Ігор Целип розповів про мрію, яка здивувала б багатьох.
