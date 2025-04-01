«Це має величезне значення»: український співак презентував пісню про день народження, яка вже стала вірусною

Український співак та музикант, учасник ток-шоу «Караоке на Майдані» Ігор Целип, який в інтерв"ю «ФАКТАМ» розповідав про своє дитинство та плани на майбутнє, презентував нову пісню про день народження «Щастя побажаєм». Вона почала набирати популярність навіть до офіційного релізу. Наприклад, у TikTok люди під цю мелодію зняли сотні відео, і трек вже активно поширюється серед слухачів.

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«Моя пісня не просто про святкування, вона про цінність моментів, які ми проводимо разом, — пояснює Ігор Целип. — За буденними справами ми не помічаємо найважливішого — родини, спільних вечорів, сміху за столом, обіймів. А ці речі мають величезне значення. Це пісня про об’єднання, радість і тепло, яке ми отримуємо, коли ділимося ним із близькими. Ми, українці, любимо співати разом, і я хочу, щоб моя пісня стала частиною цих важливих митей у житті людей».

За словами Целипа, навіть зараз, коли переживаємо важкі часи війни, не маємо забувати, як важливо цінувати ці миті навіть у найтемніші дні.

«Ми обов'язково зробимо кожне свято незабутнім, бо після перемоги ми будемо святкувати все, що так довго було нам недоступне», — ділиться Ігор Целип.

Хоча в українській музиці вже є чимало пісень для святкувань, співак не вважає це конкуренцією.

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«Якщо хтось любить пісні Зіброва, а хтось мою, то це тільки добре. Головне, щоб музика приносила людям радість», — додав артист.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» співак розповів, через що доводиться проходити молодому артисту, як він допомагає армії та скільки коштів вкладає у творчість.

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