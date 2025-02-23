«Я не соромлюся, що родом з села»: український співак розповів про мрію, яка здивувала б багатьох
«Любив слухати, як навколо прокидається природа»
— Село для мене — це не просто місце, де я провів дитинство, — каже співак Ігор Целип. — Це місце, яке мене сформувало, навчило працювати, поважати природу та людей. Я там бігав босоніж, доглядав тварин, допомагав по господарству, і саме там я вперше відчув, що таке справжня підтримка родини. Це не просто ностальгія, це частина мене.
— Чи правда, що ти любив доглядати за тваринами?
— Так! Я обожнював допомагати бабусі та мамі по господарству. У нас були кури, свині, собаки, коти — і я завжди бігав, годував їх, чистив. У цьому є своя романтика: прокидатися рано-вранці, відчувати запах свіжого сіна, слухати, як навколо прокидається природа. Це дарує особливе відчуття спокою, яке в місті вже не знайдеш.
— Проте ти все ж вирішив покинути село. Чому?
— Любов до села — це одне, а можливості — це інше. На жаль, там важко реалізувати себе у творчій сфері. Я хотів більшого, мріяв про сцену, про те, щоб моя музика звучала всюди. Тому я був змушений поїхати, хоча це було складно. У великих містах є більше шансів для розвитку, більше зв’язків, більше сцени. Але серцем я завжди залишаюсь там, звідки родом.
— Як ти вважаєш, життя в селі загартувало тебе?
— Без сумніву! Село дало мені впевненість і рішучість підкорювати нові висоти. Там ти вчишся працювати з самого дитинства, не боїшся труднощів. Коли я потрапив у місто, мені було важко, але я не здавався, бо знав: якщо я вижив у селі, якщо там працював, встав о п’ятій ранку, то і тут впораюся. Це загартувало мій характер.
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— Чи часто ти зараз повертаєшся до рідного дому?
— Так, наскільки це можливо. Там залишилася моя мама, бабуся, молодший брат. Вони чекають мене, і я намагаюся приїжджати, коли є можливість. Там я можу просто бути собою, відпочити душею, відчути справжню тишу. Це місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
«Реальність така, що місто відкриває більше дверей»
— Якби у тебе була можливість обрати, де жити, ти б залишився у місті чи повернувся у село?
— Якби можливості були однакові — я б без вагань залишився в селі. Це моє місце сили. Але реальність така, що місто відкриває більше дверей. Я змушений бути тут, щоб будувати кар’єру. Але коли встану на ноги, коли вже не буде потреби в гонитві за можливостями, я обов’язково повернуся в село.
— Тобто ти плануєш повернутися в село в майбутньому?
— Так, у далекому майбутньому, коли я буду вільний у своєму виборі. Коли більше не доведеться доводити щось, коли я зможу просто насолоджуватися життям, я повернуся туди, де мені було найкраще. Бо саме село дало мені старт, можливість і виховало у мені всі ті якості, які зараз допомагають у житті.
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— Як ти ставишся до думки, що в селі немає перспектив?
— Це напівправда. Якщо ти хочеш жити спокійно, займатися господарством, мати стабільність — у селі є перспективи. Але якщо ти мрієш про велике мистецтво, великі сцени, то, на жаль, тобі доведеться їхати. Усе залежить від того, чого ти хочеш від життя. Але я завжди вважав, що треба пам’ятати свої витоки, незалежно від того, де ти зараз знаходишся.
— Що ти хотів би сказати тим, хто вагається: чи залишитися в селі, чи поїхати у велике місто?
— Головне — слухати своє серце. Якщо ти мрієш про більше — їдь, ризикуй, шукай можливості. Але не забувай, звідки ти. Бо саме там — твоє коріння, твоя сила, твоя справжня сутність.
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