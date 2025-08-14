Заворушення у Сербії: десятки поранених, Вучич заявив про дострокові президентські вибори (відео)

У Сербії знову спалахнули масові антиурядові протести. Тисячі людей зібралися у середу у різних частинах країни, зокрема й у Белграді.

Протестувальники вимагають проведення дострокових парламентських виборів, а також відставки президента Олександра Вучича та уряду.

Між прихильниками Вучича та опозиційними демонстрантами сталися сутички. Сторони, зібравшись біля місцевих офісів президентської партії, обстрілювали одна одну феєрверками, закидали петардами, камінням та різними предметами, зав'язували бійки. Поліція намагалася їх розвести та розділити.

Як повідомляє Associated Press, у столиці поліція застосувала сльозогінний газ для розгону груп антиурядових демонстрантів.

За даними влади, поранено десятки людей як прихильників, так і противників влади, а також поліцейських.

Так, у місті Нові-Сад травми отримали 64 прихильники президента Вучича. А в містечку Врбас на півночі країни в сутичках було поранено 16 поліцейських та 50 демонстрантів.

Президент Сербії Александар Вучич 13 серпня заявив, що президентські вибори оголосять раніше за встановлений законом термін. Він також сказав, що не може знову балотуватися на пост президента, оскільки не готовий змінювати Конституцію Сербії для цього.

Протести у Сербії розпочалися у грудні минулого року, після того, як у листопаді 2023 року в результаті обвалу даху на залізничній станції в Нові-Саді загинули 16 людей. Демонстранти вважають, що трагедія стала наслідком корупції у будівництві за участю китайських компаній.

28 червня у центрі столиці Сербії Белграда проходив масштабний мітинг. Активісти вимагали проведення дострокових президентських виборів, але президент Олександр Вучич відкинув цю ідею.

Нагадаємо, президент Олександр Вучич перебуває при владі в Сербії вже понад 12 років і останнім часом має проблеми зі здоров'ям.

