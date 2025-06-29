Ми хочемо виборів: у Сербії спалахнули масові протести проти Вучича

У столиці Сербії Белграді знову спалахнули масові антиурядові протести, які цього разу переросли у сутички з поліцією. Тисячі студентів, викладачів, робітників і фермерів вийшли на вулиці з вимогою дострокових виборів та відставки президента Александра Вучича, який перебуває при владі вже понад 12 років і останнім часом має проблеми зі здоров’ям.

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Як повідомляє Reuters, протестувальники зібралися на площі Славія в Белграді, скандуючи: «Ми хочемо виборів!» За оцінками ЗМІ, участь у протестах взяли до 40 тисяч осіб. Частина демонстрантів намагалася прорвати поліцейський кордон — у відповідь поліція застосувала перцевий газ, силові затримання та жорсткі заходи безпеки.

Паралельно з протестами в Белграді відбувся провладний мітинг, на який звезли прихильників Вучича з усієї країни. Поліція оточила урядовий квартал, парламент і парк Піонірський, щоб уникнути зіткнень між двома таборами.

Акції протесту тривають по всій Сербії вже кілька місяців. Причиною протестів є корупція та фальсифікації. Зокрема протестувальники звинувачують владу у зловживанні повноваженнями, зв’язках з організованою злочинністю та придушенні свободи слова. Протести почалися в грудні минулого року після того у листопаді 2023 року внаслідок обвалу даху на залізничній станції в Нові-Саді загинули 16 людей. Демонстранти вважають, що трагедія стала наслідком корупції в будівництві за участю китайських компаній.

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Президент Вучич звинувачення відкидає. Він заявив, що не допустить «українського сценарію» і звинуватив у протестах «іноземні сили». Вучич пообіцяв, що «країна буде захищена, а бандити постануть перед судом».

Під час акцій протесту в Белграді поліція затримала понад 10 активістів, звинувативши їх у тероризмі та підриві конституційного ладу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що по США прокотилася хвиля протестів проти політики Дональда Трампа.

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На фото: Протести в Белграді проти президента Сербії. Reuters

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