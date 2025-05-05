41.17 / 41.79 46.86 / 47.59
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Відчув сильний біль у грудях: президент Сербії може відмовитися від участі у параді путіна

14:01 5 травня 2025
Президент Сербії Александар Вучич

Кардіолог і керівник Управління військової охорони здоров'я, професор Драган Дінчич заявив, що стан здоров'я президента Сербії Александара Вучича стабільний і задовільний. Він сказав, що очікується, що президент покине Військово-медичну академію скоро, але нереально очікувати, що він зможе повністю повернутися до своєї звичайної діяльності протягом наступних кількох днів, пише rts.rs.

Президент Вучич днями був госпіталізований до Військово-медичної академії у Бєлграді після того, як під час візиту до США йому раптово стало зле.

Професор доктор Драган Дінчич заявив, що за попередні понад десять років президент тричі мав подібні проблеми та що вони здебільшого були пов'язані з надзвичайно високим кров'яним тиском.

«Я не можу обговорювати подробиці, але під час перебування в Америці президент відчув сильний біль у грудях, який тривав недовго, лише кілька секунд, за його словами. Що не повністю узгоджується зі словами присутніх у кімнаті, які стверджують, що біль тривав дещо довше», — сказав Дінчич.

Президент, додав кардіолог, пройшов додаткову терапію, яка була досить інтенсивною, і через 45 хвилин, коли прибула команда лікарів з Америки, виміряні значення артеріального тиску становили 165 на 98 міліметрів ртутного стовпа, що чітко свідчить про те, що артеріальний тиск до терапії був значно вищим, ніж на момент вимірювання.

РЕКЛАМА

«Лікарі, звісно, з Америки, цілком правильно провели всі необхідні обстеження, і президент, всупереч їхній пропозиції, прийняв рішення повернутися до країни», — додає лікар.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що путін не хоче ховати Сі від українських безпілотників у мавзолеї Леніна під час параду 9 травня.

Читайте також: ФСБ отримала команду на 9 травня влаштувати в містах росії теракти з метою звинуватити в них Україну, — InformNapalm

РЕКЛАМА

110

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на тиждень з 5 травня до 11 травня

Тиграм Доля готує приємний сюрприз, а Козам — непростий вибір: східний гороскоп на тиждень 5 — 11 травня

Малосольні огірки. Фото&nbsp;— скрін відео

Малосольні огірки за 10 хвилин: секрети шеф-кухаря зі стажем

Карти Таро. Фото esotera.space

Чекайте на сльози щастя і велику радість: Таро назвали знаки Зодіаку, яким нереально пощастить на новому тижні

Гороскоп на 5 травня 2025 року для кожного знаку зодіаку

Обережність не завадить нікому: від чого зірки застерігають знаки зодіаку у понеділок, 5 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту