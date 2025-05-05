Відчув сильний біль у грудях: президент Сербії може відмовитися від участі у параді путіна

Кардіолог і керівник Управління військової охорони здоров'я, професор Драган Дінчич заявив, що стан здоров'я президента Сербії Александара Вучича стабільний і задовільний. Він сказав, що очікується, що президент покине Військово-медичну академію скоро, але нереально очікувати, що він зможе повністю повернутися до своєї звичайної діяльності протягом наступних кількох днів, пише rts.rs.

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Президент Вучич днями був госпіталізований до Військово-медичної академії у Бєлграді після того, як під час візиту до США йому раптово стало зле.

Професор доктор Драган Дінчич заявив, що за попередні понад десять років президент тричі мав подібні проблеми та що вони здебільшого були пов'язані з надзвичайно високим кров'яним тиском.

«Я не можу обговорювати подробиці, але під час перебування в Америці президент відчув сильний біль у грудях, який тривав недовго, лише кілька секунд, за його словами. Що не повністю узгоджується зі словами присутніх у кімнаті, які стверджують, що біль тривав дещо довше», — сказав Дінчич.

Президент, додав кардіолог, пройшов додаткову терапію, яка була досить інтенсивною, і через 45 хвилин, коли прибула команда лікарів з Америки, виміряні значення артеріального тиску становили 165 на 98 міліметрів ртутного стовпа, що чітко свідчить про те, що артеріальний тиск до терапії був значно вищим, ніж на момент вимірювання.

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«Лікарі, звісно, з Америки, цілком правильно провели всі необхідні обстеження, і президент, всупереч їхній пропозиції, прийняв рішення повернутися до країни», — додає лікар.

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