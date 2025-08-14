41.15 / 41.66 48.18 / 48.80
На Львівщині компанія молоді розбилася на автомобілі з підлітком за кермом: є жертви (фото)

10:21 14 серпня 2025
Аварія у Львівській області, фото поліції

Ввечері 13 серпня на Львівщині сталася смертельна ДТП, в якій двоє людей загинули й троє травмовані.

За інформацією поліції, аварія сталася близько 20:00 на автодорозі Жидачів-Ходорів неподалік села Іванівці Стрийського району.

Серед загиблих — 15-річна дівчина та 20-річний чоловік, усі травмовані — неповнолітні.

Правоохоронці встановили, що відбулося зіткнення автомобілів Mercedes-Benz, яким керував неповнолітній 17-річний мешканець Стрийського району, та Seat Altea XL під керуванням 31-річного також жителя Стрийщини.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажири Mercedes-Benz, 15-річна дівчина та 20-річний чоловік, загинули на місці. Ще троє пасажирів легковика, 15-річний та двоє 17-річних, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Поліцейські Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смертельну аварію під Києвом, в якій загинула дитина та постраждала жінка.

