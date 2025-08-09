Смертельна ДТП під Кивом: загинула дитина, постраждала жінка

На Київщині, де раніше мікроавтобус з 9 пасажирами провалився під землю, сталася смертельна ДТП. Аварія мала місце у суботу, 9 серпня на дорозі між селами. Про трагедію повідомили в Держаній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що на автодорозі Северинівка — Насташка, неподалік однойменного села Білоцерківського району, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля.

«9 серпня об 11:18 на автодорозі Северинівка — Насташка поблизу села Насташка сталося зіткнення легкового авто. Рятувальники провели деблокацію постраждалих — жінки та дитини, яких передали медикам. На жаль, хлопчик 2013 р.н. пізніше помер від отриманих травм. До ліквідації наслідків залучалися 4 рятувальники та 1 одиниця техніки», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Як писали «ФАКТИ», раніше п’яна водійка скоїла наїзд на двох дітей, після чого поїхала у напрямку селища Рокитне.

Після надання домедичної допомоги травмованим дівчатам 11-ти та 15-ти років, патрульні змогли затримали 55-річну кермувальницю. Огляд на стан сп’яніння виявився позитивний: 1,91 проміле алкоголю.

