У Сумській області зіткнулися дві фури: виникла масштабна пожежа, водії загинули

У прифронтовій Сумській області, яка постійно перебуває під обстрілами росіян, у четвер, 8 травня, сталася смертельна ДТП. На дорозі зіткнулися два вантажних автомобілі. Внаслідок ДТП сталася масштабна пожежа, обидва водії загинули.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в обласному главку поліції та ДСНС.

Аварія сталася близько 19:40 на автомобільній дорозі Н-12 сполученням Суми-Полтава, поблизу села Гребениківка Охтирського району.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом, втратив керування через розрив колеса. Внаслідок цього вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з іншим вантажним автомобілем Volvo FH13460 з причепом.

РЕКЛАМА

У результаті удару обидва вантажні автомобілі загорілися. Водії обох вантажівок загинули на місці.

РЕКЛАМА

Одразу після зіткнення в аварію потрапив також легковий автомобіль ВАЗ-21099, що рухався позаду Volvo. Внаслідок цього зіткнення водій і пасажирка легкового авто отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були ушпиталені.

РЕКЛАМА

На місці події працювали слідчі, спеціалісти-криміналісти, рятувальники та медики.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху». Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на початку травня на Полтавщині у ДТП загинули поліцейський та військовий з ТЦК.

Фото: ДСНС та Нацполіції

29

Читайте нас у Facebook