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У Сумській області зіткнулися дві фури: виникла масштабна пожежа, водії загинули
У прифронтовій Сумській області, яка постійно перебуває під обстрілами росіян, у четвер, 8 травня, сталася смертельна ДТП. На дорозі зіткнулися два вантажних автомобілі. Внаслідок ДТП сталася масштабна пожежа, обидва водії загинули.
Про це повідомили в обласному главку поліції та ДСНС.
Аварія сталася близько 19:40 на автомобільній дорозі Н-12 сполученням Суми-Полтава, поблизу села Гребениківка Охтирського району.
За попередніми даними, водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом, втратив керування через розрив колеса. Внаслідок цього вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з іншим вантажним автомобілем Volvo FH13460 з причепом.
У результаті удару обидва вантажні автомобілі загорілися. Водії обох вантажівок загинули на місці.
Одразу після зіткнення в аварію потрапив також легковий автомобіль ВАЗ-21099, що рухався позаду Volvo. Внаслідок цього зіткнення водій і пасажирка легкового авто отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були ушпиталені.
На місці події працювали слідчі, спеціалісти-криміналісти, рятувальники та медики.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху». Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на початку травня на Полтавщині у ДТП загинули поліцейський та військовий з ТЦК.
Фото: ДСНС та Нацполіції29
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