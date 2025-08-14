Хліб подорожчає до 55 гривень за буханку: експерт пояснив, чому це можливо вже цього року

- 17:26 Латвійський депутат Європарламенту підтримав введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини в ТОТ
Як писали «ФАКТИ», експерти прогнозують стабільність у 2025-му році в питанні постачання хлібом. Водночас, як заявив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Іван Усс в ефірі «Новини.Live», до кінця року ціна буханки хліба може зрости до 55 гривень. Одним із факторів цього він назвав те, що в основному сировина та виробничі потужності українські, що сприятиме здешевленню продукту.
Разом з тим він нагадує, що важливим фактором зростання може виявитися пальне, що у разі його подорожчання однозначно призведе до зростання цін на хліб. При цьому, за його словами, зростання не матиме галопуючого характеру і збільшуватиметься поступово, але до кінця року — це неминуче.
Втім, якщо масованого удару ракет і дронів зазнають підприємства хлібобулочної промисловості, то через зниження пропозиції ціни можуть зрости сильніше. Але якщо поряд з уже існуючими почнуть працювати нові виробничі потужності з випуску хліба, то через зростання пропозиції ціни можуть піти вниз.
Зауважимо, що нині, за даними порталу «Мінфін», середня ціна хліба в Україні коливається від 43−44 гривень за буханець пшеничного хліба у 650 грамів, до майже 45 гривень за буханець житнього у 300 грамів.
Тим часом восени в Україні можуть зрости ціни на «другий хліб» — картоплю, у найгіршому разі до 30 гривень за кілограм.26
