Голод не загрожує: аналітик розповів, що буде з цінами на соняшникову олію, хліб, м’ясо та яйця

Економіст Олег Пендзин, який раніше пояснював зростання цін на фрукти цього року несприятливими погодними умовами наприкінці весни, зробив прогноз щодо ситуації з цьогорічним врожаєм в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

В інтерв'ю виданню «Главред» він зазначив, що, зокрема, врожай зернових очікуються кращим у порівнянні з минулим роком на 10%.

«Якщо говорити про формування ціни на хліб, то, як правило, її зростання за місяць у середньому не перевищує 1,5−2%. У дуже поганому за врожаєм 2024 році ціни на хліб зросли всього на 22%, водночас тістечка і торти подорожчали набагато більше. Отже, ціни на хліб в Україні восени-взимку будуть більш-менш прогнозованими, в межах очікувань. І жодних несподіванок по хлібу в нас не буде», — наголосив Олег Пендзин.

Також експерт позитивно налаштований й щодо цін на олію, які «зав'язані» не лише на врожай, а залежать й від інших факторів: «Щодо конкретних цін на соняшникову олію говорити зарано. Поки що розпал сезону, і поки що все дешевшає. Але даю гарантію, що ціни на олію будуть нижчими, ніж у 2024 році. Тож усе буде добре».

РЕКЛАМА

Відповідаючи на запитання щодо цін на м'ясо, він звернув увагу на той факт, що вартість формується у тому числі й з урахуванням попиту на продукцію. Адже чим люди бідніші, тим менше вони купують м'ясної продукції, що знижує попит. За його оцінками, за рік вартість м'яса та сала в Україні зросла лише на 7%, у той час як картопля подорожчала вдвічі.

«Все це пояснюється тим, що люди через брак коштів висловлюють менший попит на м’ясо. Так буде й надалі, тенденція збережеться. Адже чим бідніше населення, тим менше м’яса воно купує. А якщо попиту на м’ясо не буде, то немає сенсу і піднімати ціну на нього, бо його ніхто взагалі не буде купувати», — наголосив Олег Пендзлін та додав, що ціна на цю продукцію прив'язуватиметься до платоспроможності і попиту населення, а вже потім — до вартості кормів та рентабельності.

Від того, скільки коштують зернові, залежать і ціни на яйця: 70% вартості — це комбікорм. Економіст наголосив, що вартість яєць зросла саме через удорожчення кукурудзи. Але наразі, за його інформацією, прогноз врожаю непоганий.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що в інфляційному звіті НБУ за липень наголошується, що за останні роки світові ціни на продукти зросли приблизно на 35%, співвідношення ж для України та ЄС ще вищі. Так, з 2016 року харчові продукти в Україні подорожчали на 79% в еквіваленті євро, а в країнах Євросоюзу — на 46%. В Нацбанку констатують, що в Україні ціни на деякі продукти вже вищі, ніж у Європі, зокрема, в Польщі.

Фото — Pixabay

140

Читайте нас у Facebook