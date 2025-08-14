Петрожицька не переживе: мережа відреагувала на новину від Полякової

Популярна співачка Оля Полякова, яка заявила, що її ніщо не може зупинити, здивувала новиною. Артистка повідомила, що знову знялася у повнометражному кіно.

Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення, у 2021 році вийшов фільм «Зірки за обміном», головні ролі у якому зіграли Оля Полякова та Михайло Хома.

На своїй сторінці у соціальній мережі Полякова розповіла, що її героїня Поля Молякова повертається вже у новому кіно — комедії «Батьківські збори». Артистка виклала світлини зі зйомок, на яких позує у яскравому концертному вбранні.

«Поля Молякова повертається в кіно, — написала Полякова. — Цього разу в комедії „Батьківські збори“. Моя героїня — не тільки зі сцени, а… зі шкільного чату. І повірте, це ще той концерт».

Підписники відреагували на новину, додавши, що чекають на премʼєру.

«Петрожицька не переживе, — написали у мережі, натякаючи на акторку Дарʼю Петрожицьку, яка раніше висловлювалася за участь у зйомках професійних акторів.

«Схоже імʼя ролі як у „Зірках за обміном“, чекаємо премʼєри, королево ночі», — додали у коментарях.

«Це буде вогонь», — поділилися очікуваннями.

Нагадаємо, нещодавно 20-річна донька Олі Полякової вийшла заміж.

