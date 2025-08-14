- 17:26 Латвійський депутат Європарламенту підтримав введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини в ТОТ
- 17:14 Хліб подорожчає до 55 гривень за буханку: експерт пояснив, чому це можливо вже цього року
- 16:57 Нацбанк, «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» можуть арештувати активи Миколи Лагуна через Лондонський суд, — ЗМІ
- 16:56 Петрожицька не переживе: мережа відреагувала на новину від Полякової
- 16:42 Встигнути все: помічники, які рятують батьків з початком навчального року
- 16:23 Північна Корея постачає росії «рабів»: в яких умовах їх утримують
- 16:07 Розслідував корупцію в «Укрзалізниці», а потім перейшов туди працювати: Олег Постернак про конфлікт інтересів ексдетектива НАБУ
- 16:00 «Це несмак і цинізм»: Валентин Гладких дорікає Петру Порошенку за піджак Canali на зустрічі з військовими
- 15:56 Планують підняти зарплатню до 450 тисяч грн на місяць. Не військовим, а чиновникам: скандал у ВР через зміни у держбюджеті
- 15:31 Без Києва — жодної угоди: віцепрезидент США окреслив червоні лінії для кремля
- 15:28 Понад десять років у неволі: Україна повернула ще 84 бранців
- 15:11 Помідори, мариновані шматочками: яскравий смак літа взимку
Петрожицька не переживе: мережа відреагувала на новину від Полякової
Популярна співачка Оля Полякова, яка заявила, що її ніщо не може зупинити, здивувала новиною. Артистка повідомила, що знову знялася у повнометражному кіно.
Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення, у 2021 році вийшов фільм «Зірки за обміном», головні ролі у якому зіграли Оля Полякова та Михайло Хома.
На своїй сторінці у соціальній мережі Полякова розповіла, що її героїня Поля Молякова повертається вже у новому кіно — комедії «Батьківські збори». Артистка виклала світлини зі зйомок, на яких позує у яскравому концертному вбранні.
«Поля Молякова повертається в кіно, — написала Полякова. — Цього разу в комедії „Батьківські збори“. Моя героїня — не тільки зі сцени, а… зі шкільного чату. І повірте, це ще той концерт».
Підписники відреагували на новину, додавши, що чекають на премʼєру.
«Петрожицька не переживе, — написали у мережі, натякаючи на акторку Дарʼю Петрожицьку, яка раніше висловлювалася за участь у зйомках професійних акторів.
«Схоже імʼя ролі як у „Зірках за обміном“, чекаємо премʼєри, королево ночі», — додали у коментарях.
«Це буде вогонь», — поділилися очікуваннями.
Нагадаємо, нещодавно 20-річна донька Олі Полякової вийшла заміж.60
Читайте нас у Facebook