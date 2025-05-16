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Не зупиниться ні перед чим: Оля Полякова зʼявилася на червоній доріжці Каннського фестивалю

18:53 16 травня 2025
Оля Полякова на червоній доріжці Каннського фестивалю

Популярна співачка Оля Полякова, яка повертається на телебачення, пройшла по червоній доріжці 78-го Каннського кінофестивалю. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала світлини та розказала, чого їй вартував цей вихід. Виявилось, що аби встигнути, Оля була вимушена фарбуватися прямо у літаку. А, пізніше, добираючись до Канн потрапила у невелику дорожню пригоду і отримала садно на носі.

«Макіяж — у літаку, переодягання — на парковці, маленька аварія… — написала співачка. — А вже за кілька хвилин я йшла червоним хідником Каннського кінофестивалю, як ні в чому не бувало».

Для виходу Полякова обрала ніжно-рожеву сукню від українського бренду, створену вручну.

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Підписники відреагували на появу співачки у Каннах.

«Цю жінку нічого не зупинить!» — написали у коментарях.

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«Наші українські жінки не зупиняться ні перед чим! — відреагували на подію. — Для нас немає перешкод!«

Раніше співачка відреагувала на старий хіт Віталія Козловського.

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