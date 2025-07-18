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Скоро Оля буде бабусею: мережа відреагувала на весілля доньки Полякової

14:11 18 липня 2025
Марія та музикант зі США Еден Пассареллі

Донька популярної співачки Олі Полякової Марія, яка нещодавно повідомила про заручення, вже одружилася. На своїй сторінці у соціальній мережі 20-річна дівчина виклала світлину з коханим — американським музикантом Еденом Пассареллі, з церемонії обміну обручками.

«Ну що, тільки одружилися», — написала Марія під відео.

На світлинах наречена у короткій спідниці з рюшами та спортивних сандаліях. Дехто з підписників припустив, що Марія вагітна.

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«Щастя!!! — написали у коментарях. — Скоро Оля буде бабусею! Видно животик!»

На своїй сторінці привітала молодят і Оля Полякова.

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«Діти, народжені в любові, завжди знаходять любов! — написала співачка. — Бо вони з дитинства знають, що це — найцінніше. Любіть своїх діток. Обіймайте. Виховуйте з теплом. Сьогодні двоє закоханих стали сім’єю. Моя люба донечка, я так тобою пишаюся».

Полякова додала у коментарях, що Маруся вихована татом у великій любові.

«Маруся! — звернулася Оля до доньки. — Не даремно тато тебе вилюбив і випестив! Ти знайшла абсолютно такого ж чоловіка! Най він любить тебе та балує, підтримує і боготворить все життя! І ти відповідай любов’ю».

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Раніше Полякова вразила появою на червоній доріжці.

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