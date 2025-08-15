Пенсіонерів дозволили «призивати» в «Армію відновлення»: скільки обіцяють платити

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України планує не тільки представити нову пенсійну реформу, але й більш доцільно використати наявні трудові ресурси — зокрема, пенсіонерів до 70 років.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, йдеться про суспільно корисні роботи в складі «Армії відновлення», яка буде діяти лише в прифронтових регіонах.

Зокрема, йдеться про вісім областей:

- Дніпропетровська;

- Донецька;

- Запорізька;

- Миколаївська;

- Сумська;

- Харківська;

- Херсонська;

- Чернігівська.

Платити в «Армії відновлення» будуть за підвищеною ставкою, до 16 тис. грн (без урахування оподаткування).

Для залучення до робіт потрібна добровільна згода таких осіб і відсутність у них медичних протипоказань.

Правила передбачають підвищену оплату праці — до двох розмірів мінімальної заробітної плати, тобто до 16 тис. грн (стандартна «ставка» в «Армії відновлення» — 1,5 мінімалки, тобто 12 тис. грн.).

Фінансування здійснюватиметься з бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття, а додаткові витрати оцінюють у 44 млн грн.

Також вказується, що сума оплати праці в «Армії відновлення» вказана без урахування сплати податків. Після неї «на руки» вийде близько 12 320 грн («подвійна» мінімалка) і 9 240 грн («полуторна»).

Учасники програми виконують широкий спектр завдань. Але, за даними за 2025 рік, найчастіше їх залучають до таких робіт:

розбір завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних і залізничних шляхів;

розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;

соціальні послуги в місцях зосередження ВПО та постраждалих внаслідок бойових дій українців;

допоміжні роботи для потреб ЗСУ;

облаштування та зміцнення блокпостів і фортифікацій.

Нагадаємо, раніше в ПФУ пояснили особливості виходу на пенсію в 2025 році.

