Без 15 років стажу про виплати і не мрійте: чиновниця пояснила особливості виходу на пенсію у 2025 році

В Україні постійно посилюють вимоги до стажу людей, які хочуть вийти на заслужений відпочинок. Тому якщо до 65 років людина не накопичила хоч 15 років стажу, пенсію вона не отримає.

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Про це пояснила у відповідь на запит видання OBOZ.UA заступниця голови правління ПФУ Ірина Ковпашко.

Також чиновниця зазначила, що замість пенсії таким людям нараховуватиметься спеціальна грошова допомога. Її розмір — це різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

При цьому видання зазначає, що в середньому українці не виконуватимуть вимоги для виходу на пенсію в 60 років та будуть вимушені працювати до 63 чи навіть 65 років;

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в 2026-му для виходу на пенсію треба мати 33 роки стажу (цю вимогу виконає більшість), але щороку норма зростатиме на 12 місяців;

важко виконати норматив для виходу на пенсію буде навіть в 2027-му. При тому в 2028-му для пенсії в 60 років потрібно буде мати вже 35 років стажу.

Тому всім майбутнім пенсіонерам варто перевірити свій стаж щонайменше з 2004-го на порталі ПФУ (в особистому кабінеті). Особистий кабінет є в усіх українців: як працюючих, так і пенсіонерів. Якщо в кабінеті не враховано стаж до 2004-го, то, ймовірно, його доведеться доводити: під час оформлення пенсії треба буде надати копію трудової книжки, копію диплома, інші документи, які засвідчують стаж. У більшості українців проблем не виникне.

Виняток: якщо не збереглись записи у трудовій, якщо підприємство ліквідовано та є проблеми з пошуком архівних даних, якщо підприємство розташоване на окупованій території і немає записів у трудовій книжці тощо.

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Для отримання даних на порталі ПФУ треба пройти авторизацію. Це можна зробити за допомогою Дії, свого банку, електронного підпису. На порталі ПФУ ви побачите свій загальний стаж, який враховано станом на зараз.

Крім того, у розділі «Мій страховий стаж» можна побачити за роками, де людина працювала. У розділі «Моя зарплата» зазначено ту зарплату, яку громадянин отримував на своєму місці роботи, із середньою зарплатою по країні на той момент.

Чим більша зарплата порівняно із середньою, тим більшу пенсію людина отримає. Також ви можете побачити орієнтовно розмір своєї майбутньої пенсії та вік виходу на заслужений відпочинок.

Нагадаємо, що пенсіонерам обіцяють більше грошей у наступному році.

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