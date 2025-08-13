Українцям готують масштабні зміни щодо пенсій: про що йдеться

Незважаючи на те, що запровадження системи балів та інших атрибутів пенсійної системи було тимчасово відкладено, Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України має тверді наміри протягом 100 днів представити нову пенсійну реформу, яка включає серед іншого зміну системи соціальних виплат. Про це заявив міністр соцполітики Денис Улютін.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, чиновник не приховує, що йдеться лише про плани міністерства, які ще мають бути підтримані як урядом загалом, так і парламентом, пише Oboz.

Головне, що хочуть змінити

Видання зазначає, що накопичувальна пенсія, нарешті, може стати обов'язковою — цю реформу в Україні ніяк не можуть впровадити вже довгі роки.

РЕКЛАМА

Солідарна (така, як зараз) пенсія буде сильніше залежати від того, як довго і в якому розмірі сплачувалися внески (ЄСВ, 22% від білої зарплати).

Якщо реформа відбудеться, накопичувальна пенсія не замінить солідарну — вони діятимуть одночасно.

З'являться нові види професійних пенсій для деяких спеціальностей.

РЕКЛАМА

Правила для розрахунку прожиткового мінімуму та соціальної допомоги змінять (зараз прожитковий мінімум 2920 грн не відповідає реальності);

Сім'ям стане простіше поєднувати роботу і виховання дітей, а також збільшаться виплати при народженні дитини (законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді).

Для переселенців створять «єдине вікно», де можна буде отримати всю допомогу в одному місці.

Допомога людям з інвалідністю залежатиме не від групи, а від того, наскільки людина реально втратила здатність працювати.

РЕКЛАМА

Також держава планує активніше допомагати таким людям з роботою та засобами для реабілітації.

З'явиться «Соціальний кодекс» — збірника всіх правил про соціальну підтримку.

«Ми змінюємо підходи до соціального забезпечення та підтримки. Це має бути система, яка відповідає запитам людей, орієнтована на їхні інтереси та буде адресована для кожної людини не за статусом, а за потребами. Гідна, адресна, прозора підтримка — це план роботи на найближчі 100 днів дня всього Міністерства», — сказав міністр соцполітики Денис Улютін під час засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та прав ветеранів.

Також в Мінспоцполітики нагадали, що існує три рівня пенсійної системи.

Перший рівень — солідарна пенсія. Суть — внески громадян, які працюють, одразу ж спрямовуються на виплати нинішнім пенсіонерам, а розмір пенсій залежить від стажу та рівня зарплати.

Другий рівень — обов'язкова накопичувальна пенсія (поки що не працює в Україні). Суть — частина заробітної плати відраховується на індивідуальний пенсійний рахунок працівника в державному фонді, кошти інвестуються, а коли людина досягає пенсійного віку, вона отримує гроші у вигляді регулярних виплат або одноразово.

Третій рівень — добровільна накопичувальна пенсія. Суть та сама, що в обов'язковій накопичувальній системі, тільки фонди — приватні, розмір внесків — добровільний, а гарантії від держави не передбачені.

Нагадаємо, що нещодавно з ідею про те, як можна підвищити рівень виплат пенсіонерам, виступив голова комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Фото: pixabay

307

Читайте нас у Facebook