У США неспокійно: перед самітом Трампа і путіна на Алясці спалахнув мітинг на підтримку України

На Алясці, де сьогодні, 15 серпня, має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна, напередодні місцеві мешканці вийшли на акції на підтримку України.

ВІДЕО ДНЯ

«Анкоридж: сотні людей вийшли на демонстрацію на підтримку України в переддень зустрічі Трампа і путіна. Переважна більшість — американці, дехто навіть прилетів з інших штатів. Дуже багато прапорів і знаків. Водії, які проїжджали повз, постійно сигналили в підтримку», — написав на своїй сторінці у соцмережі журналіст Остап Яриш, який наразі перебуває в Анкориджі, та виклав відео з мітингу.

За його інформацією, мітинги мають відбутися й в інших містах, зокрема, у Феірбенксі та Джуно. «В пʼятницю буде ще більше демонстрацій. Аляска підтримує Україну в цей критично важливий час», — додав Яриш.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Остапа Яриша

Зустріч двох президентів запланована на 22:30 за київським часом.

Раніше преса наводила слова віцепрезидента США Джей Ді Венса, який запевняв українського президента Володимира Зеленського та європейських партнерів, що США не вестимуть переговори з росією щодо вирішення війни в Україні без України та Європи.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Остапа Яриша

123

Читайте нас у Facebook