Йде робота над уточненням тем, які будуть обговорюватися: ЗМІ про зустріч путіна та Трампа

Дональд Трамп дав зрозуміти, що президент України Володимир Зеленський не братиме участі у саміті на Алясці. Натомість президент США попередньо повідомив про свої плани одразу після зустрічі зателефонувати українському президенту та європейським лідерам, щоб проінформувати їх про зустріч з путіним. Трамп сказав, що його кінцева мета - змусити путіна та Зеленського зібратися в одній кімнаті, щоб обговорити свої розбіжності, і припустив, що тільки вони зможуть знайти спосіб покласти край війні — майже напевно, сказав він, за допомогою певного «обміну територіями» між ними. Нагадаємо, що Зеленський та лідери Європи зателефонують Трампу перед його зустріччю з російським диктатором.

Трамп виступав у той час, як американські чиновники поспішають узгодити деталі п'ятничного саміту, оскільки логістичні та геополітичні питання все ще залишаються невирішеними за лічені дні до цієї зустрічі.

Станом на понеділок місце проведення саміту не було оголошено. Представники адміністрації вирушили на Аляску, обрану через її розташування відносно Вашингтона та москви, щоб з'ясувати, де саме зустрінуться президенти США та росії, пише CNN. Але пізніше з’явилася інформація про проведення зустрічі на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон у Анкоріджі.

Посадовці також працювали над уточненням контурів очікуваної дискусії двох президентів, яка, як сподівається Трамп, може призвести до значного прогресу у припиненні війни в Україні.

Після того, як американські чиновники провели вихідні, розповідаючи європейським лідерам про свої очікування від саміту, саме Дональд Трамп запропонував найприйнятнішу перспективу у своєму виступі.

«Я зустрінуся з президентом путіним, і ми подивимося, що він має на увазі, — сказав він. — І якщо це буде чесною угодою, я розкрию її лідерам Європейського Союзу та лідерам НАТО, а також президенту Зеленському».

Дональд Трамп приватно заявив радникам, що будь-яка спроба припинити війну варта зусиль, навіть якщо вона зрештою не буде успішною. Він наполягав, щоб його команда організувала зустріч цього тижня надзвичайно швидко. Зазвичай планування гучних самітів, особливо з такими супротивниками, як росія, займає тижні або місяці.

Трамп провів більшу частину вихідних, слухаючи союзників про важливість залучення України до будь-яких дискусій щодо її майбутнього.

Під час суботньої партії в гольф з Трампом сенатор Ліндсі Грем сказав йому, що він також хоче, щоб Україна була частиною мирних переговорів.

Раніше аналітики пояснювали, навіщо путіну зустріч на Алясці.

