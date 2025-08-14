Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив президента України Володимира Зеленського та європейських союзників під час розмови, що США не вестимуть переговори з росією щодо вирішення війни в Україні без України та Європи. Про це повідомили два німецькі урядовці, які брали участь у розмові, але воліли залишитися анонімними через обговорення делікатних дипломатичних питань, пише NBC News.

За словами цих чиновників, Трамп, Венс та інші члени адміністрації, які брали участь у розмові, виявили високий інтерес до того, що Україна та європейські союзники вважають ключовими моментами дипломатичних переговорів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, пройде зустріч російського диктатора із Дональдом Трампом на Алясці. Американський президент заявив, що вимагатиме у путіна, аби він припинив війну проти України. Він обіцяв, що не укладатиме з путіним угоди без участі України, але додав, що обмін територіями між Україною і росією повинен відбутись.

У той же час видання Axios повідомило, що президент Трамп зауважив, що, не будучи представником країни, він не може приймати остаточних рішень щодо території, але вважає, що обмін землями буде необхідним у рамках мирної угоди.

