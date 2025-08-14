- 17:26 Латвійський депутат Європарламенту підтримав введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини в ТОТ
- 17:14 Хліб подорожчає до 55 гривень за буханку: експерт пояснив, чому це можливо вже цього року
- 16:57 Нацбанк, «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» можуть арештувати активи Миколи Лагуна через Лондонський суд, — ЗМІ
- 16:56 Петрожицька не переживе: мережа відреагувала на новину від Полякової
- 16:42 Встигнути все: помічники, які рятують батьків з початком навчального року
- 16:23 Північна Корея постачає росії «рабів»: в яких умовах їх утримують
- 16:07 Розслідував корупцію в «Укрзалізниці», а потім перейшов туди працювати: Олег Постернак про конфлікт інтересів ексдетектива НАБУ
- 16:00 «Це несмак і цинізм»: Валентин Гладких дорікає Петру Порошенку за піджак Canali на зустрічі з військовими
- 15:56 Планують підняти зарплатню до 450 тисяч грн на місяць. Не військовим, а чиновникам: скандал у ВР через зміни у держбюджеті
- 15:31 Без Києва — жодної угоди: віцепрезидент США окреслив червоні лінії для кремля
- 15:28 Понад десять років у неволі: Україна повернула ще 84 бранців
- 15:11 Помідори, мариновані шматочками: яскравий смак літа взимку
Без Києва — жодної угоди: віцепрезидент США окреслив червоні лінії для кремля
Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив президента України Володимира Зеленського та європейських союзників під час розмови, що США не вестимуть переговори з росією щодо вирішення війни в Україні без України та Європи. Про це повідомили два німецькі урядовці, які брали участь у розмові, але воліли залишитися анонімними через обговорення делікатних дипломатичних питань, пише NBC News.
За словами цих чиновників, Трамп, Венс та інші члени адміністрації, які брали участь у розмові, виявили високий інтерес до того, що Україна та європейські союзники вважають ключовими моментами дипломатичних переговорів.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, пройде зустріч російського диктатора із Дональдом Трампом на Алясці. Американський президент заявив, що вимагатиме у путіна, аби він припинив війну проти України. Він обіцяв, що не укладатиме з путіним угоди без участі України, але додав, що обмін територіями між Україною і росією повинен відбутись.
У той же час видання Axios повідомило, що президент Трамп зауважив, що, не будучи представником країни, він не може приймати остаточних рішень щодо території, але вважає, що обмін землями буде необхідним у рамках мирної угоди.77
