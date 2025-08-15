- 16:59 Як обрізати сливу в серпні, щоб не знищити дерево: поради садівникам
- 16:37 Хоче, щоб була як Ольга Куриленко: Джефф Безос має намір запропонувати роль «дівчини Бонда» своїй дружині
- 16:22 Можливо, до 1700 гривень: в Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години
- 16:11 Вже проплакалась: популярні артисти перевипустили скандальний кліп
- 15:54 У Дніпрі пройшов третій освітній майстер-клас Build Up за підтримки Favbet Foundation та Андрія Матюхи
- 15:53 Втеча на самокатах: біля Ужгорода затримали «гонщиків» до ЄС
- 15:33 Від обіймів Діани до крижаної тиші — як Вільям і Гаррі втратили один одного
- 15:27 Не хочеться гучних заяв: Ілона Гвоздьова висловилася про розлучення з чоловіком
- 15:23 США сподіваються виторгувати у путіна припинення вогню
- 15:12 Як врятувати білу футболку після плями кетчупу: поради, що справді діють
- 14:50 В Україні прогнозують зростання цін на основні продукти харчування: що може суттєво подорожчати
- 14:39 Вибух на пороховому заводі в росії: п’ятеро загиблих, десятки постраждалих
Вже проплакалась: популярні артисти перевипустили скандальний кліп
Популярна співачка Jerry Heil та репер та військовий YARMAK, які, випустили оновлений кліп на пісню «З якого ти поверху неба?». Нагадаємо, попередня версія викликала скандал, бо головний герой кліпу — актор Костянтин Темляк — виявився звинуваченим у домашньому насильстві. Відразу після оприлюднення інформації співаки видалили відео та звернулися до мережі з проханням надіслати особисті моменти закоханих пар, які можна використати для кліпу.
- Ми створили це відео про вас і для вас — всіх тих українців, що кохають в умовах сьогодення, долаючи сотні кілометрів та годин, щоб побачитися на лічені дні, — повідомили у спільній презентації оновленої роботи Jerry Heil та YARMAK.
Відомо, що авторка хіта — Jerry Heil два роки тому сама запропонувала YARMAK співпрацю.
- Я навіть не наважувалася уявити, що поєднання нашого бачення створить пісню, яка стане «їхньою піснею» для стількох закоханих пар, які кохають до болю, — зізналася артистка. — А яке це щастя бачити, як люди під цю пісню одружуються! Мені здається, нам із Олександром вдалося створити щось вічне, гімн дуже чистого, дуже щирого, справжнього і насправді божественного кохання.
Для репера Олександра Ярмака це також особиста історія.
- Моя родина як ніхто знає, що таке кохання на вихідних, — поділився співак під відео. — Короткий момент щастя і біль розлуки, з розумінням того, що ця зустріч може бути останньою. Це історія, яку проживають зараз сотні тисяч родин і це приклад щирого чистого кохання, що живе попри важкі випробування.
Шанувальники відреагували на оновлений кліп артистів. Багато хто з них став і героями кліпу.
- Дякую, що наша історія теж тут, — поділилися під відео. — На жаль, мій чоловік вже Захисник у небі, але наші спогади будуть вічні.
- Той скандал повинен був статися щоб ви випустили цей прекрасний кліп і всі побачили ці чудові пари, — додали у коментарях.
- Дякую, вже проплакалась…, — поділилися враженнями. — Неймовірна історія про кожного і кожну з нас.
Раніше стало відомо, чому популярна співачка двічі відкладала премʼєру пісні.64
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня