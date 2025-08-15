41.07 / 41.60 48.02 / 48.63
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Вже проплакалась: популярні артисти перевипустили скандальний кліп

16:11 15 серпня 2025
Jerry Heil та YARMAK представили оновлений кліп на пісню З якого ти поверху неба

Популярна співачка Jerry Heil та репер та військовий YARMAK, які, випустили оновлений кліп на пісню «З якого ти поверху неба?». Нагадаємо, попередня версія викликала скандал, бо головний герой кліпу — актор Костянтин Темляк — виявився звинуваченим у домашньому насильстві. Відразу після оприлюднення інформації співаки видалили відео та звернулися до мережі з проханням надіслати особисті моменти закоханих пар, які можна використати для кліпу.

- Ми створили це відео про вас і для вас — всіх тих українців, що кохають в умовах сьогодення, долаючи сотні кілометрів та годин, щоб побачитися на лічені дні, — повідомили у спільній презентації оновленої роботи Jerry Heil та YARMAK.

РЕКЛАМА

Відомо, що авторка хіта — Jerry Heil два роки тому сама запропонувала YARMAK співпрацю.

- Я навіть не наважувалася уявити, що поєднання нашого бачення створить пісню, яка стане «їхньою піснею» для стількох закоханих пар, які кохають до болю, — зізналася артистка. — А яке це щастя бачити, як люди під цю пісню одружуються! Мені здається, нам із Олександром вдалося створити щось вічне, гімн дуже чистого, дуже щирого, справжнього і насправді божественного кохання.

РЕКЛАМА

Для репера Олександра Ярмака це також особиста історія.

- Моя родина як ніхто знає, що таке кохання на вихідних, — поділився співак під відео. — Короткий момент щастя і біль розлуки, з розумінням того, що ця зустріч може бути останньою. Це історія, яку проживають зараз сотні тисяч родин і це приклад щирого чистого кохання, що живе попри важкі випробування.

Шанувальники відреагували на оновлений кліп артистів. Багато хто з них став і героями кліпу.

- Дякую, що наша історія теж тут, — поділилися під відео. — На жаль, мій чоловік вже Захисник у небі, але наші спогади будуть вічні.
- Той скандал повинен був статися щоб ви випустили цей прекрасний кліп і всі побачили ці чудові пари, — додали у коментарях.

РЕКЛАМА

- Дякую, вже проплакалась…, — поділилися враженнями. — Неймовірна історія про кожного і кожну з нас.

Раніше стало відомо, чому популярна співачка двічі відкладала премʼєру пісні.

64

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Закуска з баклажанів. Фото Світлани Слободянюк

Справжній вибух смаку: легкий рецепт закуски з баклажанів з базиліком та часником

Таро-прогноз на 15 серпня. Фото Pixabay

Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня

В Павлограді затримали інформатора росіян. Фото СБУ

Камера в коробці з-під соку: СБУ викрила інформатора, який допомагав рф бити по Павлограду

Елвіс Преслі

«Армія зробить з тебе чоловіка, синку!»: як американський король рок-н-ролу Елвіс Преслі опинився на службі в танковій дивізії США в Західній Німеччині

Наступний матеріал
Новини партнерів