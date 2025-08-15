Вже проплакалась: популярні артисти перевипустили скандальний кліп

Популярна співачка Jerry Heil та репер та військовий YARMAK, які , випустили оновлений кліп на пісню «З якого ти поверху неба?». Нагадаємо, попередня версія викликала скандал, бо головний герой кліпу — актор Костянтин Темляк — виявився звинуваченим у домашньому насильстві. Відразу після оприлюднення інформації співаки видалили відео та звернулися до мережі з проханням надіслати особисті моменти закоханих пар, які можна використати для кліпу.

- Ми створили це відео про вас і для вас — всіх тих українців, що кохають в умовах сьогодення, долаючи сотні кілометрів та годин, щоб побачитися на лічені дні, — повідомили у спільній презентації оновленої роботи Jerry Heil та YARMAK.

Відомо, що авторка хіта — Jerry Heil два роки тому сама запропонувала YARMAK співпрацю.

- Я навіть не наважувалася уявити, що поєднання нашого бачення створить пісню, яка стане «їхньою піснею» для стількох закоханих пар, які кохають до болю, — зізналася артистка. — А яке це щастя бачити, як люди під цю пісню одружуються! Мені здається, нам із Олександром вдалося створити щось вічне, гімн дуже чистого, дуже щирого, справжнього і насправді божественного кохання.

Для репера Олександра Ярмака це також особиста історія.

- Моя родина як ніхто знає, що таке кохання на вихідних, — поділився співак під відео. — Короткий момент щастя і біль розлуки, з розумінням того, що ця зустріч може бути останньою. Це історія, яку проживають зараз сотні тисяч родин і це приклад щирого чистого кохання, що живе попри важкі випробування.

Шанувальники відреагували на оновлений кліп артистів. Багато хто з них став і героями кліпу.

- Дякую, що наша історія теж тут, — поділилися під відео. — На жаль, мій чоловік вже Захисник у небі, але наші спогади будуть вічні.

- Той скандал повинен був статися щоб ви випустили цей прекрасний кліп і всі побачили ці чудові пари, — додали у коментарях.

- Дякую, вже проплакалась…, — поділилися враженнями. — Неймовірна історія про кожного і кожну з нас.

Раніше стало відомо, чому популярна співачка двічі відкладала премʼєру пісні.

