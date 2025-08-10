Аб'юзер та педофіл? Популярний український актор опинився у центрі скандалу

Українського актора Костянтина Темляка, який рік тому побрався з актрисою Анастасією Нестеренко, колишня дівчина звинуватила у домашньому насильстві та схилянні неповнолітньої до сексу.

Йдеться про фотографку Анастасію Соловйову, яка протягом чотирьох років перебувала у стосунках з Темляком. У соцмережі вона повідомила, що він підіймав на неї руку, контролював, звинувачував у зрадах та шантажував самогубством. За її словами, всі ці роки вона жила у страху.

Після допису Соловйової співачка Manita заявила, що Костянтин Темляк надсилав їй повідомлення сексуального характеру, коли їй було лише 15 років. Актор знав про її вік, але продовжував надсилати свої інтимні фото та пропонував секс утрьох з її подругою.

Сам Костянтин Темляк щодо домагання до неповнолітньої промовчав. Але частково підтвердив слова колишньої своєї подруги Соловйової. Він визнав, що «неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити її, штовхнути чи стиснути руку до синця». Актор пояснив свою поведінку періодом, коли у його житті «було багато алкоголю, наркотиків і нездорові стосунки».

Серед колег артиста знайшлися люди, які стали на його захист. По-перше, це була дружина актора, Анастасія Нестеренко. За її словами, у їхньому шлюбі вона не зазнавала жодного домашнього насильства з його боку.

Ведучий і журналіст Олексій Суханов прокоментував скандал з Костянтином Темляком. Суханов наголосив, що він проти насильства, а людину «потрібно оцінювати виключно за її нинішньою поведінкою». Ведучий також додав, що проти «синдрому розлюченого натовпу праведників» і подякував Темляку за службу.



Відома акторка Даша Малахова, яка виступає проти насильства, заявила, що не засуджує свого колегу і не може назвати його аб'юзером.

За її словами, Темляк завжди усвідомлював свою емоційність та працював над нею за допомогою терапії. Малахова вважає Темляка гідною людиною, і нагадала, що він є військовослужбовцем.

Вона закликаючи суспільство не робити поспішних висновків, оскільки «вирок виносить суд».

Костянтин Темляк народився 6 липня 1993 на Чернігівщині. У 2016 закінчив Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. Івана Карпенка-Карого. Працював у «Театрі на Подолі», знімався у багатьох українських фільмах та серіалах, зокрема «Кіборги», «БожеВільні», «Смак свободи», «І будуть люди», «Кріпосна», «Будинок „Слово“: Нескінченний роман» тощо.

Також нещодавно він з’явився у промо колаборації Ebaut та German Apparel.

Темляк одружений з українською актрисою Анастасією Нестеренко. Вони побралися у серпні 2024 року. Пара разом знялася у кліпі на хіт українських артистів Jerry Heil і Yarmak, прем'єра якого відбулася 8 серпня. Після скандалу Jerry Heil 9 серпня заявила, що видалила кліп за участю Темляка.

Раніше «ФАКТИ» писали про секс-скандал навколо зірки культового фільму «В бій ідуть одні старики» народного артиста Володимира Талашка. Відразу кілька жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях.

