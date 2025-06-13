Нарешті це зробила: Jerry Heil двічі відкладала премʼєру нової пісні

Популярна співачка, представниця України на «Євробаченні-2024» Jerry Heil вразила новою роботою. Артистка випустила музичний фільм на свою пісню Love me hard. Англомовна композиція увійшла до альбому Jerry Heil «Архитипи» і стала першою екранізацією з шістнадцяти треків.

ВІДЕО ДНЯ

«Цьому треку — роки, — зізналась артистка, презентуючи пісню. — Я написала його «на виріст». До власного твору, що народився з несвідомого, треба часом дорости свідомістю. Тобто таку музику я писала завжди. Це і є я. Другим кроком було — дозволити собі почути себе. А тепер я даю це почути й побачити вам.

Я завжди мріяла писати музику для кіно — готичну, містичну, глибшу за звичний поп. І зараз я нарешті це зробила, бо відчуваю: світ готовий, я готова, і українська музична індустрія готова зростати разом зі мною".

РЕКЛАМА

Режисеркою кліпа, знятого у жанрі еротичного горору, стала Валерія Фадєєва. У центрі сюжету — хлопець, який приходить до бібліотеки за конкретною книгою. Він закоханий у її героїню і образ вигаданої дівчини стає його залежністю. Один з символів цього — гранат, що втілює спокусу, пристрасть і контроль.

«Ми те саме робимо і в реальному житті: ідеалізуємо людей, наділяючи їх рисами, які хочемо в них бачити, вигадуємо з них інших, а потім розчаровуємося, коли вони виявляються інакшими, — додала співачка. — Я інвестувала в цю роботу більше ресурсу ніж у будь-яку іншу, хоча знала: це не форматна поп-пісня, яка „точно залетить“. Я зроблю все, щоб вона знайшла свого слухача, але якою б не була її доля — я просто не могла її не випустити. Бо я і є цільова аудиторія такої музики».

У відео Jerry Heil зʼявилася в образі від українського дизайнера Івана Фролова, створеного спеціально для зйомок кліпу. До речі, саме в ньому артистка оголошувала бали від України на «Євробаченні-2025».

РЕКЛАМА

Відомо, що прем’єра відеороботи була запланована на 6 червня, однак через масовану комбіновану атаку на Україну, що сталася в ніч напередодні, Jerry Heil вирішила відкласти прем’єру. Її перенесли на 10 червня, та й цієї ночі росія знову завдала масованого удару. Команда артистки вирішила вдруге відкласти презентацію.

Раніше співачка вразила драматичним відео.

106

Читайте нас у Facebook