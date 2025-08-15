- 21:03 Спека в будинку нестерпна: простий та ефективний спосіб охолодження
- 20:34 З честю та гідністю виконував свій військовий обов’язок: у бою на Харківщині загинув 26-річний сапер з Вінниччини
- 20:23 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:07 Джем із дині: ароматні ласощі, які сподобаються кожному
- 19:58 Гладке, блискуче, здорове: правда і міфи про оливкову олію для волосся
- 19:43 «Прорив» росіян під Добропіллям: експерт розповів, що відбувається і яка мета у ворога
- 19:31 На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда: подробиці від УЗ
- 18:59 Дівам — «Відлюдник» і пошук відповідей, Ракам — «Сонце» і прорив у справах: Таро-прогноз на 16 серпня
- 18:31 «Брехня, хаос і провали в комунікації»: Жорін про загрозу прориву на Покровському напрямку
- 18:23 Україна ризикує втратити Донеччину на переговорах путіна та Трампа, — ЗМІ
- 18:06 Удар по центру Сум: пошкоджено цивільну інфраструктуру, працюють рятувальники
- 17:50 Військові не отримають гроші, які влада хоче забрати у Києва, — Береза
На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда: подробиці від УЗ
Нещодавно в Німеччині постраждали українці через те, що потяг зійшов з рейок. Схожий інцидент стався на Закарпатті. На щастя, на цей раз обійшлося без постраждалих. Про це повідомили в компанії «Укрзалізниця».
«На Закарпатті відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда № 39/40 Запоріжжя — Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає. Причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія — „викид“ рейки через аномальну спеку. Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт», — йдеться у повідомленні.
В компанії зазначили, що приміський поїзд № 6581 сполученням Королево — Батьово буде обмежено до станції Виноградів.
В компанії також повідомили, що три вагони з пасажирами вже вирушили до кінцевої станції Солотвино.
«Рейс № 84 з Солотвина до столиці вирушить за графіком у складі тих же трьох вагонів із подальшою пересадкою та об'їздом ділянки, де триває відновлення», — зазначив перевізник.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно в роботі «Укразлізниці» стався збій.83
Читайте нас у Facebook