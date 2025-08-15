41.06 / 41.60 48.01 / 48.65
На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда: подробиці від УЗ

19:31 15 серпня 2025
На Закарпатті з рейок зійшли вагони пасажирського поїзда

Нещодавно в Німеччині постраждали українці через те, що потяг зійшов з рейок. Схожий інцидент стався на Закарпатті. На щастя, на цей раз обійшлося без постраждалих. Про це повідомили в компанії «Укрзалізниця».

«На Закарпатті відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда № 39/40 Запоріжжя — Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає. Причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія — „викид“ рейки через аномальну спеку. Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт», — йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що приміський поїзд № 6581 сполученням Королево — Батьово буде обмежено до станції Виноградів.

В компанії також повідомили, що три вагони з пасажирами вже вирушили до кінцевої станції Солотвино.

«Рейс № 84 з Солотвина до столиці вирушить за графіком у складі тих же трьох вагонів із подальшою пересадкою та об'їздом ділянки, де триває відновлення», — зазначив перевізник.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в роботі «Укразлізниці» стався збій.

