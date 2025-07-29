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Українці постраждали внаслідок смертельної НП на залізниці у Німеччині
В Німеччині, де раніше назвали головну умову для швидкої передачі Україні двох комплексів Patriot, п'ятеро громадян України, серед яких 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми, постраждали внаслідок аварії регіонального експреса RE55. Потяг зійшов з рейок поблизу міста Рідлінген у німецькій федеральній землі Баден-Вюртемберг. Про це повідомила пресслужба українського Міністерства закордонних справ.
Усі українські громадяни наразі проходять стаціонарне обстеження у місцевих медичних закладах. За даними міністерства, загрози їхньому життю немає. Також повідомляється, що серед загиблих українців немає.
«Серед пасажирів перебували, зокрема, п'ятеро громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми. Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає», — повідомили у відомстві.
На момент аварії у потязі перебувало близько 100 людей. За останніми даними, загинуло троє: машиніст, учень, що проходив професійне навчання на залізниці, та одна пасажирка. Понад 40 людей отримали поранення.
Як писали «ФАКТИ», минулого року пасажирський потяг із українцями зіткнувся з «товарняком» у Чехії.274
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