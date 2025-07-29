41.40 / 41.93 48.16 / 48.83
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Українці постраждали внаслідок смертельної НП на залізниці у Німеччині

11:21 29 липня 2025
У Німеччині п&#39;ятеро українців постраждали внаслідок аварії потягу&nbsp;— Фото: dpa/picture alliance

В Німеччині, де раніше назвали головну умову для швидкої передачі Україні двох комплексів Patriot, п'ятеро громадян України, серед яких 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми, постраждали внаслідок аварії регіонального експреса RE55. Потяг зійшов з рейок поблизу міста Рідлінген у німецькій федеральній землі Баден-Вюртемберг. Про це повідомила пресслужба українського Міністерства закордонних справ.

Усі українські громадяни наразі проходять стаціонарне обстеження у місцевих медичних закладах. За даними міністерства, загрози їхньому життю немає. Також повідомляється, що серед загиблих українців немає.

«Серед пасажирів перебували, зокрема, п'ятеро громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми. Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає», — повідомили у відомстві.

На момент аварії у потязі перебувало близько 100 людей. За останніми даними, загинуло троє: машиніст, учень, що проходив професійне навчання на залізниці, та одна пасажирка. Понад 40 людей отримали поранення.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», минулого року пасажирський потяг із українцями зіткнувся з «товарняком» у Чехії.

РЕКЛАМА
274

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оператор дронів

В цьому Україна перша у світі: генерал США про те, що неможливо утримати територію лише за допомогою дронів

Ірина Білик

Історичне фото: Ірина Білик заінтригувала мережу

Девід Бекхем з дружиною Вікторією та сином Брукліном

Хоче, щоб усі були щасливі: Елтон Джон взявся мирити Бекхемів із сином

Таро-прогноз на 29 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Овнам — «Маг», Левам — «Сила», а Близнюкам — «Колесо Фортуни»: Таро-прогноз та поради карт на 29 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів