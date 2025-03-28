В роботі «Укразлізниці» стався збій: як купити квитки і повернути гроші

«Укрзалізниця» зіткнулася з новим технічним збоєм 28 березня, який торкнувся процесу купівлі квитків. Про це повідомили у компанії.



Наразі доступ до сайту УЗ закритий, замість цього висвічується змістовне повідомлення, в якому йдеться, що тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та онлайн-підтримка.

ВІДЕО ДНЯ

Також в компанії стверджують, що придбати квиток на всі внутрішні поїзди, а також міжнародні поїзди можна в касах «Укрзалізниці» на вокзалах.

«Якщо ви не можете завантажити квиток, придбаний онлайн, перевірте вашу електронну пошту, туди має дублюватись PDF-квиток. Якщо і це не вдається, приходьте просто на посадку до поїзда, але бажано принаймні за 20 хвилин до відправки», — попередили в УЗ.

Також в «Укрзалізниці додали, що для військовослужбовців квиток може бути оформлений прямо на борту начальником поїзда.

РЕКЛАМА

«Якщо ви військовослужбовець і купували квиток онлайн через сервіс Армія+ та не можете завантажити цей квиток — звʼяжіться з нами в коментарях на нашій офіційній сторінці у Facebook — ми оперативно підхопимо і посадимо вас у потрібний поїзд», — радять фахівці компанії.

Зазначимо, що до цього в системі «Укрзалізниці» стався технічний збій 23 березня. Через це не можна було купити квитки онлайн. Тоді повідомлялося, що онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної кібератаки. Роботи тривали кілька днів. Уже 27 березня компанія «Укрзалізниця» відновила онлайн-продажі квитків на поїзди. Але доступні певні функції були відкриті недовго.

Також нагадаємо і про технічні збої в роботі банківських установ, які спостерігалися у 2024 році.

РЕКЛАМА

34

Читайте нас у Facebook