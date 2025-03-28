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В роботі «Укразлізниці» стався збій: як купити квитки і повернути гроші

14:00 28 березня 2025
Каси «Укрзалізниці». Фото t.me/UkrzalInfo/

«Укрзалізниця» зіткнулася з новим технічним збоєм 28 березня, який торкнувся процесу купівлі квитків. Про це повідомили у компанії.

Наразі доступ до сайту УЗ закритий, замість цього висвічується змістовне повідомлення, в якому йдеться, що тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та онлайн-підтримка.

Також в компанії стверджують, що придбати квиток на всі внутрішні поїзди, а також міжнародні поїзди можна в касах «Укрзалізниці» на вокзалах.

«Якщо ви не можете завантажити квиток, придбаний онлайн, перевірте вашу електронну пошту, туди має дублюватись PDF-квиток. Якщо і це не вдається, приходьте просто на посадку до поїзда, але бажано принаймні за 20 хвилин до відправки», — попередили в УЗ.

Також в «Укрзалізниці додали, що для військовослужбовців квиток може бути оформлений прямо на борту начальником поїзда.

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«Якщо ви військовослужбовець і купували квиток онлайн через сервіс Армія+ та не можете завантажити цей квиток — звʼяжіться з нами в коментарях на нашій офіційній сторінці у Facebook — ми оперативно підхопимо і посадимо вас у потрібний поїзд», — радять фахівці компанії.

Зазначимо, що до цього в системі «Укрзалізниці» стався технічний збій 23 березня. Через це не можна було купити квитки онлайн. Тоді повідомлялося, що онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної кібератаки. Роботи тривали кілька днів. Уже 27 березня компанія «Укрзалізниця» відновила онлайн-продажі квитків на поїзди. Але доступні певні функції були відкриті недовго.

Також нагадаємо і про технічні збої в роботі банківських установ, які спостерігалися у 2024 році.

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