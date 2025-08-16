- 09:49 Після «прориву»: ЗСУ відбили у росіян ще два села під Добропіллям
- 09:09 Поки на Алясці домовлялися, на Україну летіли ракети та дрони: яким областям «дісталося»
- 08:58 Особливості Третього Спаса: ворожіння на горіхах, освячення їжі та полотняних сорочок, перестороги і прикмети
- 08:44 Все залежить від Зеленського, він повинен погодитись, — Трамп після зустрічі з путіним
- 08:18 Креативні ідеї для Водоліїв, ремонт для Тельців і мистецтво для Дів: гороскоп на 16 серпня
- 01:34 Червона доріжка та посмішка: на Алясці проходить історична зустріч Трампа та путіна
- 15.08 22:01 Карпатка з чорницею: десерт, який хочеться з’їсти до останньої крихти
- 15.08 21:37 В інтересах Столара? ЗМІ про 66% братів Астіонів у «Техно-Онлайн», яка претендує на «Укрбуд»
- 15.08 21:32 Винні особисті обставини: відома співачка скасувала благодійний концерт
- 15.08 21:03 Спека в будинку нестерпна: простий та ефективний спосіб охолодження
- 15.08 20:34 З честю та гідністю виконував свій військовий обов’язок: у бою на Харківщині загинув 26-річний сапер з Вінниччини
- 15.08 20:23 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
Креативні ідеї для Водоліїв, ремонт для Тельців і мистецтво для Дів: гороскоп на 16 серпня
Астрологи, які раніше розповіли, як перехід Урана в Близнюки вплине на долю знаків зодіаку, розповіли, яким буде день 16 серпня. Цей день сприятливий для будь-яких фінансових операцій, але особливо вдало піде купівля та продаж, інформує ТСН.
Козеріг
Результат невеликої сімейної сварки залежить від вашої реакції: якщо вдасться відразу залагодити конфлікт, він не вплине на ваші стосунки.
Водолій
Подумайте, чи ви використовуєте весь свій творчий потенціал у домашніх справах. Можливо, варто внести більше креативних ідей, аби покращити ефективність.
Риби
Будьте уважні до своїх слів сьогодні. Необережне висловлювання може вплинути на відносини із близькою людиною чи другом.
Овен
Обережно з обманом навіть близькі люди можуть піти на це, щоб допомогти вам. Але брехня, якою б доброю вона не була, все одно залишиться брехнею.
Телець
Сьогодні чудовий день для домашніх справ: прибирання, миття вікон або навіть серйозних ремонтів. Все, за що ви візьметеся, буде вдалим.
Близнюки
Сьогодні можна сміливо починати будь-які проєкти, чи то великі, чи маленькі. Чим складніше завдання, тим швидше і легше ви впораєтеся з ним.
Рак
Коли плануватимете майбутнє, намагайтеся бути максимально конкретним і деталізованим. Всесвіт не розуміє розпливчастих формулювань, і результат буде відповідно нечітким.
Лев
Фінансові справи, які не пов'язані з ризиком, обіцяють успіх. В іншому випадку замість прибутку ви можете отримати несподівані збитки.
Діва
Сьогодні є ідеальним днем для культурних заходів. Ваше відчуття мистецтва дозволить вам по-новому подивитись на знайомі твори.
Терези
Справну пораду можна отримати лише від близьких людей, які розуміють вашу ситуацію. У разі потреби звертайтеся саме до них.
Скорпіон
Хоча вам може хотітися прокоментувати вчинки близьких, краще утримайтеся від цього. Неправильне слово може випадково образити.
Стрілець
Не беріться відразу за безліч справ навіть якщо вони здаються нескладними. Сконцентруйтеся на одній важливій справі та присвятіть усі сили її реалізації.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, кому серпень принесе багатство та успіх.115
Читайте нас у Facebook