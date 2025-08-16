Виплати отримають всі: міністр соцполітики розповів, як буде функціонувати пенсійна система

Проєктом пенсійної реформи, який підготовано Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, передбачається, що буде змінено систему соціальних виплат.

Про це заявив міністр соцполітики Денис Улютін в інтерв'ю «Укрінформу».

«Що ми пропонуємо? По-перше, гарантувати базову державну виплату всім, хто досяг 65 років, незалежно від трудового стажу. Людина не має залишитися без підтримки», — вважає чиновник.

Також в планах міністерства — зробити солідарну систему справді солідарною: скільки людина внесла — стільки отримала. Крім того, у відомстві планують розподіляти лише той обсяг коштів, який реально зібрано через ЄСВ у конкретному році. Це дасть змогу створити бездефіцитну систему.

Крім того, вхід у солідарну систему буде можливим лише після досягнення необхідного стажу, навіть якщо за спеціальними законами можна вийти на пенсію раніше.

Спеціальні пенсії планується перевести у професійні, що фінансуватимуться з додаткових джерел. Також буде введено добровільну накопичувальну пенсію з метою стимулювання інвестиції у власне майбутнє через надійні інструменти.

Ще один важливий момент — підвищення пенсійного віку в Україні в межах пенсійної реформи не планується.

«Про підвищення пенсійного віку не йдеться», — наголосив міністр.

Втім, у межах пенсійної реформи впровадять кілька важливих змін, зокрема:

вхід у пенсійну солідарну систему буде можливий тільки після досягнення необхідного стажу. Особа не зможе зайти в солідарну систему, якщо за спеціальними законами має право виходу на пенсію раніше;

спеціальні пенсії переведуть у професійні, які будуть фінансуватись з додаткових джерел.

«Ми прагнемо захистити солідарну систему, повернути до неї довіру», — зазначив Улютін.

Окрім цього, важливим етапом пенсійної реформи є введення накопичувальної пенсії. За словами міністра, накопичувальна система стимулюватиме молодь і роботодавців інвестувати у своє майбутнє — через зрозумілі надійні інструменти.

Нагадаємо, що частині пенсіонерів дозволили працювати у «Армії відновлення» отримуючи за підвищеною ставкою до 16 тис. грн.

