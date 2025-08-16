41.03 / 41.60 47.98 / 48.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Виплати отримають всі: міністр соцполітики розповів, як буде функціонувати пенсійна система

9:57 16 серпня 2025
Пенсія

Проєктом пенсійної реформи, який підготовано Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, передбачається, що буде змінено систему соціальних виплат.

Про це заявив міністр соцполітики Денис Улютін в інтерв'ю «Укрінформу».

«Що ми пропонуємо? По-перше, гарантувати базову державну виплату всім, хто досяг 65 років, незалежно від трудового стажу. Людина не має залишитися без підтримки», — вважає чиновник.

Також в планах міністерства — зробити солідарну систему справді солідарною: скільки людина внесла — стільки отримала. Крім того, у відомстві планують розподіляти лише той обсяг коштів, який реально зібрано через ЄСВ у конкретному році. Це дасть змогу створити бездефіцитну систему.
Крім того, вхід у солідарну систему буде можливим лише після досягнення необхідного стажу, навіть якщо за спеціальними законами можна вийти на пенсію раніше.

РЕКЛАМА

Спеціальні пенсії планується перевести у професійні, що фінансуватимуться з додаткових джерел. Також буде введено добровільну накопичувальну пенсію з метою стимулювання інвестиції у власне майбутнє через надійні інструменти.

Ще один важливий момент — підвищення пенсійного віку в Україні в межах пенсійної реформи не планується.

«Про підвищення пенсійного віку не йдеться», — наголосив міністр.

РЕКЛАМА

Втім, у межах пенсійної реформи впровадять кілька важливих змін, зокрема:

  • вхід у пенсійну солідарну систему буде можливий тільки після досягнення необхідного стажу. Особа не зможе зайти в солідарну систему, якщо за спеціальними законами має право виходу на пенсію раніше;
  • спеціальні пенсії переведуть у професійні, які будуть фінансуватись з додаткових джерел.

«Ми прагнемо захистити солідарну систему, повернути до неї довіру», — зазначив Улютін.

Окрім цього, важливим етапом пенсійної реформи є введення накопичувальної пенсії. За словами міністра, накопичувальна система стимулюватиме молодь і роботодавців інвестувати у своє майбутнє — через зрозумілі надійні інструменти.

Нагадаємо, що частині пенсіонерів дозволили працювати у «Армії відновлення» отримуючи за підвищеною ставкою до 16 тис. грн.

РЕКЛАМА

156

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

запуск ракет

Ще більше українців загине: офіцер про повітряне перемир’я, якого вимагає рф

Алла Пугачова

Алла Пугачова відмовилась від громадянства росії, — ЗМІ

Таро-прогноз на 16 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Дівам — «Відлюдник» і пошук відповідей, Ракам — «Сонце» і прорив у справах: Таро-прогноз на 16 серпня

В Павлограді затримали інформатора росіян. Фото СБУ

Камера в коробці з-під соку: СБУ викрила інформатора, який допомагав рф бити по Павлограду

Наступний матеріал
Новини партнерів