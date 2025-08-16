- 12:45 Частині українців допоможуть оплатити електроенергію: хто отримає право на гроші
Поки Максим Галкін проводить екскурсії містами Латвії, його дружина Алла Пугачова, згідно інформації російських ЗМІ, вирішила відмовитись від російського громадянства.
З цією метою 76-річна співачка нібито вже таємно подала документи до посольства росії в Ізраїлі, повідомляють телеграм-канали.
За даними інформаційних джерел, візит пройшов у закритому режимі: Пугачова приїхала одна, скористалася окремим входом і одразу попрямувала до консульського відділу.
Зазвичай розгляд подібних заяв займає кілька місяців, але за бажання його можуть прискорити. При цьому сама Алла інформацію поки що ніяк не коментує.
Причиною такого кроку називають ризик кримінального переслідування в рф через пост, який вона опублікувала у 2022 році після початку війни диктатора путіна проти України.
Тоді Пугачова написала, що «наші хлопці гинуть за ілюзорні цілі, які роблять країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян», і попросила визнати її чоловіка Максима Галкіна «іноагентом». За місяць до цього артистка отримала ізраїльський паспорт.
Як відомо, початку так званої «СВО» Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми залишили росію. Спочатку вони влаштувалися в Ізраїлі, а потім переїхали на Кіпр. Максим досі відкрито критикує російську владу, а Алла утримується від зайвих коментарів. Подружжя багато подорожує Європою: нещодавно вони відвідали фестиваль близької подруги Лайми Вайкуле «Рандеву» в Юрмалі, а до цього відпочивали в Італії.
Нагадаємо, раніше Алла Пугачова пояснила, як їй вдалося сподобатись набагато молодшому за себе артисту.280
