Максим Галкін влаштував екскурсію Даугавпілсом після перелому руки (фото)

Незважаючи на травму руки після ДТП у Латвії гуморист Максим Галкін перебуває у доброму настрої, адже його тур цією країною успішно завершився.

Про це чоловік Примадонни написав у соціальній мережі.

«Завершився мій літній тур містами Латвії — 9 концертів у семи містах, близько 13 тисяч глядачів, гора квітів, море сміху та неймовірний заряд енергії для мене на цілий рік! Дякую, Латвіїє», — написав гуморист.

Також в один з останніх днів у країні Максим Галкін влаштував екскурсію містом Даугавпілсом, в якій пройшовся по його незвичним місцям.

У коментарях читачі його блогу дякували Максиму за задоволення, яке отримали на концерті, а також за бажали найскорішого одужання.

Нагадаємо, що у соціальній мережі Максим Галкін крім своїх фото, а також фото дружини, Алли Пугачової часто публікує знімки дітей, Лізи та Гаррі, даючи змогу читачам дивуватися тому, як швидко вони ростуть.

