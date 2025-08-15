- 14:50 В Україні прогнозують зростання цін на основні продукти харчування: що може суттєво подорожчати
- 14:39 Вибух на пороховому заводі в росії: п’ятеро загиблих, десятки постраждалих
- 14:36 «Потрібна людина»: Тіна Кароль розповіла, якого нареченого шукає
- 14:22 Дрони, ракети, приманки: росія встановила рекорд атак проти України
- 14:01 Скандал у Вроцлаві: МЗС відреагувало на арешт українських підлітків
- 13:39 Печінка, яка тане в роті: шеф ділиться несподіваним поєднанням
- 13:24 Нова контрабандна схема на сої: 1,5 млрд грн за вантаж без накладних і депозиту, — нардеп
- 13:21 Місце тримають в секреті: США готують саміт з путіним і Зеленським
- 13:02 Легендарний воротар розлучився з матір'ю своїх дітей після 26 років стосунків
- 12:58 Курорт перетворився на попелище: росіяни знищили найбільший аквапарк Херсонщини
- 12:40 На сцену виходить Венера: які знаки Зодіаку несподівано розбагатіють до кінця серпня
- 12:25 «Армія зробить з тебе чоловіка, синку!»: як американський король рок-н-ролу Елвіс Преслі опинився на службі в танковій дивізії США в Західній Німеччині
Максим Галкін влаштував екскурсію Даугавпілсом після перелому руки (фото)
Незважаючи на травму руки після ДТП у Латвії гуморист Максим Галкін перебуває у доброму настрої, адже його тур цією країною успішно завершився.
Про це чоловік Примадонни написав у соціальній мережі.
«Завершився мій літній тур містами Латвії — 9 концертів у семи містах, близько 13 тисяч глядачів, гора квітів, море сміху та неймовірний заряд енергії для мене на цілий рік! Дякую, Латвіїє», — написав гуморист.
Також в один з останніх днів у країні Максим Галкін влаштував екскурсію містом Даугавпілсом, в якій пройшовся по його незвичним місцям.
У коментарях читачі його блогу дякували Максиму за задоволення, яке отримали на концерті, а також за бажали найскорішого одужання.
Нагадаємо, що у соціальній мережі Максим Галкін крім своїх фото, а також фото дружини, Алли Пугачової часто публікує знімки дітей, Лізи та Гаррі, даючи змогу читачам дивуватися тому, як швидко вони ростуть.39
