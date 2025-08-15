41.11 / 41.62 48.03 / 48.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Максим Галкін влаштував екскурсію Даугавпілсом після перелому руки (фото)

11:15 15 серпня 2025
Максим Галкін

Незважаючи на травму руки після ДТП у Латвії гуморист Максим Галкін перебуває у доброму настрої, адже його тур цією країною успішно завершився.

Про це чоловік Примадонни написав у соціальній мережі.

«Завершився мій літній тур містами Латвії — 9 концертів у семи містах, близько 13 тисяч глядачів, гора квітів, море сміху та неймовірний заряд енергії для мене на цілий рік! Дякую, Латвіїє», — написав гуморист.

РЕКЛАМА

Також в один з останніх днів у країні Максим Галкін влаштував екскурсію містом Даугавпілсом, в якій пройшовся по його незвичним місцям.

У коментарях читачі його блогу дякували Максиму за задоволення, яке отримали на концерті, а також за бажали найскорішого одужання.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у соціальній мережі Максим Галкін крім своїх фото, а також фото дружини, Алли Пугачової часто публікує знімки дітей, Лізи та Гаррі, даючи змогу читачам дивуватися тому, як швидко вони ростуть.

39

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Закуска з баклажанів. Фото Світлани Слободянюк

Справжній вибух смаку: легкий рецепт закуски з баклажанів з базиліком та часником

Таро-прогноз на 15 серпня. Фото Pixabay

Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня

В Україні прогнозують зростання цін на основні продукти харчування: що може суттєво подорожчати

Петр Чех із дружиною Мартіною

Легендарний воротар розлучився з матір'ю своїх дітей після 26 років стосунків (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів