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«Справа не у зовнішності…»: Алла Пугачова пояснила, як їй вдалося сподобатись набагато молодшому за себе артисту
Гуморист Максим Галкін любить показувати у Мережі фото свого сина та доньки, після чого у багатьох шанувальників подружжя, певно продовжують виникати питання про те, як вдалося старшій за віком співачці «зачарувати» 49-річного гумориста. Подібне питання співачці поставив і один з Телеграм-каналів.
«Справа в тому, що після 50 і у жінок, і у чоловіків на обличчі не зовнішність, а сутність», — заявила знаменитість.
У той же час, Примадонна уточнила, що, за словами друзів, у житті вона виглядає краще, ніж на екрані. На слова журналіста, що співачка має гарний вигляд як на екрані, так і в житті, вона відповіла: «Не завжди!»
Наприкінці розмови артистка на прохання журналіста виконала рядки Every Night and Every Day з однойменної композиції свого зарубіжного альбому.
Зазначимо, що 15 квітня Алла Пугачова відзначила 76-річчя. Після початку росіянами війни проти України співачка поїхала з чоловіком та дітьми з росії до Ізраїлю. Нині знаменитості активно подорожують світом. Крім того, напередодні Пугачова та Галкін відвідали фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025, на якому комік продемонстрував журналістами свої знання української мови.
Також нагадаємо, що під час фестивалю подруга Пугачової і Галкіна Лайма Вайкулє закликала міжнародну спільноту передати необхідну зброю Україні, яка зараз практично захищає всю Європу.2356
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