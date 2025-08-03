41.39 / 41.95 47.84 / 48.67
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Справа не у зовнішності…»: Алла Пугачова пояснила, як їй вдалося сподобатись набагато молодшому за себе артисту

17:54 3 серпня 2025
Алла Пугачова пояснила, як завоювала серце Максима Галкіна

Гуморист Максим Галкін любить показувати у Мережі фото свого сина та доньки, після чого у багатьох шанувальників подружжя, певно продовжують виникати питання про те, як вдалося старшій за віком співачці «зачарувати» 49-річного гумориста. Подібне питання співачці поставив і один з Телеграм-каналів.

«Справа в тому, що після 50 і у жінок, і у чоловіків на обличчі не зовнішність, а сутність», — заявила знаменитість.

У той же час, Примадонна уточнила, що, за словами друзів, у житті вона виглядає краще, ніж на екрані. На слова журналіста, що співачка має гарний вигляд як на екрані, так і в житті, вона відповіла: «Не завжди!»

Наприкінці розмови артистка на прохання журналіста виконала рядки Every Night and Every Day з однойменної композиції свого зарубіжного альбому.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що 15 квітня Алла Пугачова відзначила 76-річчя. Після початку росіянами війни проти України співачка поїхала з чоловіком та дітьми з росії до Ізраїлю. Нині знаменитості активно подорожують світом. Крім того, напередодні Пугачова та Галкін відвідали фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025, на якому комік продемонстрував журналістами свої знання української мови.

Також нагадаємо, що під час фестивалю подруга Пугачової і Галкіна Лайма Вайкулє закликала міжнародну спільноту передати необхідну зброю Україні, яка зараз практично захищає всю Європу.

РЕКЛАМА

2356

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кому принесе удачу інгресія Марса до Терезів. Фото&nbsp;— Pixabay

Марс у Терезах обсипле щастям: хто скоро відчує на собі магію приємних змін

Таро-прогноз на 4 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Терези — «Імператриця», Овен — «Туз Жезлів», а Стрільцям — «Колісниця»: Таро-прогноз та поради карт на 04 серпня

Хто зможе вийти на пенсію у 60 років у 2026 році. Фото&nbsp;— Pixabay

В Україні змінять вимоги для виходу на пенсію: яку умову буде повинен виконати кожен

Блогер розкрила секрет, як урятувати весь урожай помідорів від гнилі

Зривайте помідори зеленими: Гала з Німеччини пояснила, чому такий спосіб допоможе збільшити урожай

Наступний матеріал
Новини партнерів