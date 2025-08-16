- 12:45 Частині українців допоможуть оплатити електроенергію: хто отримає право на гроші
- 12:20 «На свій перший день народження я отримала… протез»: спортсменка без кінцівки про дитячий булінг, кар’єру та прийняття себе
- 12:08 Дощі з Європи «підмочать» Україну, але поки що буде спекотно: прогноз погоди на вихідні, 16−17 серпня
- 11:34 Спецпосланець Трампа з питань України не полетів на Аляску: що за цим стоїть
- 11:32 Зеленський та Трамп домовилися про зустріч у Вашингтоні
- 11:12 «Трамп сам створив всі умови для того, щоб отримати російський плювок в обличчя»: Олександр Невзоров про зустріч на Алясці
- 10:45 Алла Пугачова відмовилась від громадянства росії, — ЗМІ
- 10:19 Український футболіст помер у 22 роки просто на футбольному полі
- 09:57 Виплати отримають всі: міністр соцполітики розповів, як буде функціонувати пенсійна система
- 09:49 Після «прориву»: ЗСУ відбили у росіян ще два села під Добропіллям
- 09:09 Поки на Алясці домовлялися, на Україну летіли ракети та дрони: яким областям «дісталося»
- 08:58 Особливості Третього Спаса: ворожіння на горіхах, освячення їжі та полотняних сорочок, перестороги і прикмети
Український футболіст помер у 22 роки просто на футбольному полі (фото)
Футбольний матч аматорських команд в Арцизі на Одещині завершився трагедією. Просто на футбольному полі помер 22-річний футболіст та тренер Станіслав Деде. Про це повідомив у Facebook міський голова Арциза Сергій Парпуланський. Раніше не стало відомого українського футболіста, який служив у ЗСУ.
«Тяжка, невимовна втрата для всієї спортивної родини Арцизької громади, — написав голова міськради. — Сьогодні наше серце розривається від болю. Ми втратили не просто талановитого спортсмена — пішла з життя світла, щира, віддана своїй справі молода людина. Перестало битися серце молодого, заядлого футболіста, колишнього тренера ФК «Буджак» та молодшої групи з футболу ДЮСШ — Станіслава Деде.
Трагедія сталась під час гри на полі. Йому було лише 22 роки. У розквіті сил і мрій він раптово залишив нас. Станіслав жив футболом, ділився своєю енергією з іншими, був щирим та надійним другом та гравцем. Він умів запалювати серця, і ця іскра залишиться у пам'яті всіх, хто його знав. Бракує слів, щоб описати біль та несправедливість цієї втрати.
Від імені всієї громади висловлюю щирі та глибокі співчуття рідним, близьким та друзям Станіслава. Ми завжди пам'ятатимемо його посмішку, доброту та безмежну любов до гри, якій він присвятив своє життя. Світла пам'ять".
За інформацією ЗМІ, причиною смерті футболіста і тренера став тромб, що відірвався.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий український воротар, який грав у одній команді з Шевченком.
Фото Facebook295
Читайте нас у Facebook
«На свій перший день народження я отримала… протез»: спортсменка без кінцівки про дитячий булінг, кар’єру та прийняття себе