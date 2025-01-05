Помер відомий український воротар, який грав в одній команді з Шевченком (фото)

На 49-му році життя раптово помер колишній голкіпер «Волині», «Чорноморця», «Металіста» та інших клубів Олександр Гуменюк, повідомляє пресслужба ФК «Діназ», де останнім часом працював фахівець. Раніше не стало ексфутболіста «Динамо», «Дніпра» та збірної України Олександра Радченка.

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Свою воротарську кар'єру уродженець Хмельницького Гуменюк розпочав у рідному «Поділлі», після чого отримав запрошення до юнацької команди «Динамо», де грав пліч-о-пліч з Андрієм Шевченком.

На професіональному рівні Гуменюк виступав за «Борисфен», ЦСКА, «Дніпро», «Чорноморець», «Волинь», «Металіст» та інші команди.

Після завершення кар'єри він працював тренером у школі «Динамо», а також «Ворсклі», «Буковині», «Зірці» і юнацькій збірній України. Гуменюк також був наставником воротарів «Диназа» (Вишгород), а останнім часом працював тренером у дитячій академії цього клубу.

У Олександра залишилися дружина Ксенія, а також двоє синів — 19-річний Владислав та 9-річний Ілля.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній воротар «Шахтаря» та «Кривбаса» помер у 40 років.

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