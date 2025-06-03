Відомий український футболіст, який служив у ЗСУ, помер у 38 років (фото)

У ніч на 3 червня в Івано-Франківську у віці 38 років помер відомий український футболіст Іван Ципердюк, який виступав за низку клубів першої та другої ліги, а після повномасштабного вторгнення рф служив у лавах Збройних Сил України, повідомляє Sport.ua. Раніше не стало відомого українського футболіста, котрий грав у Лобановського.

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За інформацією джерела, колишній футболіст Ципердюк, який служив останнім часом у рідному місті, потрапив до лікарні та впав у кому. Врятувати життя Івану, у якого залишилися дружина та дві доньки, лікарі не змогли.

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«Мій вірний і найкращий друже Іване, чому так, знає лише Бог? - написав у соцмережі колишній голкіпер, воїн та близький друг Ципердюка Микола Плетеницький. — Ми з тобою пройшли все студентське життя нога в ногу та жили душа в душу. Створили сім'ї та дружили ними. Скільки можна згадати приємних перемог та гірких поразок. Маленький мій Заб Джуда, ти вже ніколи не скажеш мені „здоровий, лапайка“ чи „воротарисько“. Не зустрінеш, якби я приїхав до тебе до батьківського дому чи твоєї родини. Щиро не підтримаєш і не пошкодуєш, коли мені буде тяжко. А ти це робив щиро, зі світлою душею і щоразу йшов на допомогу. Ципа, а як ми повинні співати після проклятої війни „Три браття з Прикарпаття“… Мені тебе дуже не вистачатиме в цьому земному житті, бо таких як ти більше немає… Вічна тобі пам'ять і Царства небесного, Іване „Ципо“, ти назавжди в строю».

Уродженець Івано-Франківська Іван Ципердюк почав займатися футболом у місцевій ДЮСШ-3. На професіональному рівні півзахисник виступав у другій лізі за «Чорногору», а в першій — за «Спартак» («Прикарпаття») з рідного міста та «Енергетик» (Бурштин).

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У 2008--2010 роках Іван грав за «Карпати» (Яремче), у складі якого у 2009-му став володарем Кубка України серед аматорських команд і того ж року приклався до епічної перемоги яремчанського колективу в 1/16 фіналу Кубка України над «Волинню» з елітного дивізіону (5:4). Перед завершенням кар'єри Ципердюк виступав у складі аматорських команд Івано-Франківської області, а також брав участь у першості Калуша з футзалу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий український футболіст, який грав у Німеччині разом з Вороніним.

Фото із соцмереж

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