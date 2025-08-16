41.03 / 41.60 47.98 / 48.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Частині українців допоможуть оплатити електроенергію: хто отримає право на гроші

12:45 16 серпня 2025
Лічильник електроенергії

В зв'язку з тим, що ціни на енергоносії, і, ймовірно, тарифи на опалення скоро почнуть зростати, в Мінсоцполітики прийняли рішення компенсувати частині споживачів виплати на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.

Але в першу чергу йдеться про жителів територій активних або можливих бойових дій.

Хто отримуватиме додаткову допомогу на оплату комуналки

Додаткові гроші на оплату електроенергії нараховуватимуть отримувачам житлових субсидій і пільг, які фактично проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

РЕКЛАМА

Виплачувати відповідну допомогу Пенсійний фонд України розпочне з жовтня цього року. Виплати призначатимуть автоматично на основі наявних у базу ПФУ даних, тому додатково подавати заяву не потрібно.

Розмір грошової допомоги

Розмір виплат на оплату електроенергії визначатимуть із розрахунку на кожну людину із складу сім’ї у розмірі вартості 100 кВт•год електроенергії (але не більше ніж 300 кВт•год на сім’ю).

РЕКЛАМА

Протягом якого часу виплачуватимуть додаткові кошти на оплату ЖКП

Грошову допомогу на оплату електроенергії надаватимуть до:

  • виїзду отримувачів з метою проживання поза межі території активних або можливих бойових дій, або за межі території України;
  • втрати права на пільгу або житлову субсидію;
  • знищення житлового будинку;
  • у разі зміни статусу території активних або можливих бойових дій на умовно безпечні або окуповані.

Раніше «ФАКТИ» писали, як можуть змінитися платіжки за комунальні послуги.

РЕКЛАМА

18

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

запуск ракет

Ще більше українців загине: офіцер про повітряне перемир’я, якого вимагає рф

Алла Пугачова

Алла Пугачова відмовилась від громадянства росії, — ЗМІ

Таро-прогноз на 16 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Дівам — «Відлюдник» і пошук відповідей, Ракам — «Сонце» і прорив у справах: Таро-прогноз на 16 серпня

В Павлограді затримали інформатора росіян. Фото СБУ

Камера в коробці з-під соку: СБУ викрила інформатора, який допомагав рф бити по Павлограду

Наступний матеріал
Новини партнерів