Частині українців допоможуть оплатити електроенергію: хто отримає право на гроші

В зв'язку з тим, що ціни на енергоносії, і, ймовірно, тарифи на опалення скоро почнуть зростати, в Мінсоцполітики прийняли рішення компенсувати частині споживачів виплати на оплату житлово-комунальних послуг.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.



Але в першу чергу йдеться про жителів територій активних або можливих бойових дій.

Хто отримуватиме додаткову допомогу на оплату комуналки

Додаткові гроші на оплату електроенергії нараховуватимуть отримувачам житлових субсидій і пільг, які фактично проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

РЕКЛАМА

Виплачувати відповідну допомогу Пенсійний фонд України розпочне з жовтня цього року. Виплати призначатимуть автоматично на основі наявних у базу ПФУ даних, тому додатково подавати заяву не потрібно.

Розмір грошової допомоги

Розмір виплат на оплату електроенергії визначатимуть із розрахунку на кожну людину із складу сім’ї у розмірі вартості 100 кВт•год електроенергії (але не більше ніж 300 кВт•год на сім’ю).

РЕКЛАМА

Протягом якого часу виплачуватимуть додаткові кошти на оплату ЖКП

Грошову допомогу на оплату електроенергії надаватимуть до:

виїзду отримувачів з метою проживання поза межі території активних або можливих бойових дій, або за межі території України;

втрати права на пільгу або житлову субсидію;

знищення житлового будинку;

у разі зміни статусу території активних або можливих бойових дій на умовно безпечні або окуповані.

Раніше «ФАКТИ» писали, як можуть змінитися платіжки за комунальні послуги.

РЕКЛАМА

18

Читайте нас у Facebook