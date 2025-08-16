- 12:45 Частині українців допоможуть оплатити електроенергію: хто отримає право на гроші
- 12:20 «На свій перший день народження я отримала… протез»: спортсменка без кінцівки про дитячий булінг, кар’єру та прийняття себе
- 12:08 Дощі з Європи «підмочать» Україну, але поки що буде спекотно: прогноз погоди на вихідні, 16−17 серпня
- 11:34 Спецпосланець Трампа з питань України не полетів на Аляску: що за цим стоїть
- 11:32 Зеленський та Трамп домовилися про зустріч у Вашингтоні
- 11:12 «Трамп сам створив всі умови для того, щоб отримати російський плювок в обличчя»: Олександр Невзоров про зустріч на Алясці
- 10:45 Алла Пугачова відмовилась від громадянства росії, — ЗМІ
- 10:19 Український футболіст помер у 22 роки просто на футбольному полі
- 09:57 Виплати отримають всі: міністр соцполітики розповів, як буде функціонувати пенсійна система
- 09:49 Після «прориву»: ЗСУ відбили у росіян ще два села під Добропіллям
- 09:09 Поки на Алясці домовлялися, на Україну летіли ракети та дрони: яким областям «дісталося»
- 08:58 Особливості Третього Спаса: ворожіння на горіхах, освячення їжі та полотняних сорочок, перестороги і прикмети
Частині українців допоможуть оплатити електроенергію: хто отримає право на гроші
В зв'язку з тим, що ціни на енергоносії, і, ймовірно, тарифи на опалення скоро почнуть зростати, в Мінсоцполітики прийняли рішення компенсувати частині споживачів виплати на оплату житлово-комунальних послуг.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.
Але в першу чергу йдеться про жителів територій активних або можливих бойових дій.
Хто отримуватиме додаткову допомогу на оплату комуналки
Додаткові гроші на оплату електроенергії нараховуватимуть отримувачам житлових субсидій і пільг, які фактично проживають на територіях активних або можливих бойових дій.
Виплачувати відповідну допомогу Пенсійний фонд України розпочне з жовтня цього року. Виплати призначатимуть автоматично на основі наявних у базу ПФУ даних, тому додатково подавати заяву не потрібно.
Розмір грошової допомоги
Розмір виплат на оплату електроенергії визначатимуть із розрахунку на кожну людину із складу сім’ї у розмірі вартості 100 кВт•год електроенергії (але не більше ніж 300 кВт•год на сім’ю).
Протягом якого часу виплачуватимуть додаткові кошти на оплату ЖКП
Грошову допомогу на оплату електроенергії надаватимуть до:
- виїзду отримувачів з метою проживання поза межі території активних або можливих бойових дій, або за межі території України;
- втрати права на пільгу або житлову субсидію;
- знищення житлового будинку;
- у разі зміни статусу території активних або можливих бойових дій на умовно безпечні або окуповані.
Раніше «ФАКТИ» писали, як можуть змінитися платіжки за комунальні послуги.
