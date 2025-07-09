Не 2500 гривень за 50 квадратів, а 9000: експерт розповів, як можуть змінитися платіжки за комунальні послуги

Хоча поточного літа українцям не загрожує зростання тарифів на комунальні послуги, після закінчення війни ситуація може різко змінитися. Причина тому — заяви Міжнародного валютного фонду про необхідність запровадити в Україні економічно обґрунтовані ринкові тарифи.

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Як заявив голова ГО «Союз споживачів комунальних послуг» Олег Попенко, в ефірі YouTube-каналу журналіста Юрія Романенка, зростання тарифів до ринкових більшість українців просто не потягне. Як стверджує експерт, 10% населення живе на рівні біологічного виживання, у них не вистачає грошей на їжу, про комуналку не йдеться, і в цілому, 70% населення за європейськими нормами живе за межею бідності.

На думку Олега Попенка, слідом за пропонованим зростанням тарифів логічним кроком буде збільшення субсидій, але коштів на це збільшення в бюджеті немає. Так, тут є проблема: якщо ми підвищуємо платіжки втричі, тоді потрібно, як мінімум, втричі підвищити і розмір субсидій. А у нас на субсидії виділено 45 млрд грн. Виходить, що потрібно додати до цієї суми ще 90 млрд.

«Як можуть змінитися комунальні платіжки: зараз ми платимо за 50 квадратів 2−2,5 тис. грн за тепло в середньому, хоча в Києві вже і до трьох тисяч доходить. А так будемо платити 9 тис. грн», — говорить про майбутні розрахунки платіжок за комунальні послуги Олег Попенко.

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При цьому, як підкреслює експерт, мінімальну зарплату в 10 тис. грн Кабмін планує запровадити лише у 2028 році і виникає питання — де зможуть брати люди кошти на оплату комунальних послуг після їх зростання.

Як писали «ФАКТИ», зростання тарифів на деякі енергоносії, наприклад, природний газ, автоматично призведе до подорожчання деяких інших послуг — опалення та гарячої води.

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