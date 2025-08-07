- 21:03 У серпні зробіть так зі своєю геранню на балконі: матимете нові квіти
10 гривень за кіловат енергії та 25 гривень за кубометр газу? В НБУ зізналися, що енергоносії у 2026 році подорожчають
Хоча зараз зростання цін на електроенергію та природний газ не очікується, вже наступного року ситуація зміниться. Очікується, що ціни на енергоносії, а ймовірно, і тарифи на опалення, почнуть поступово зростати.
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України, який прогнозує їх подорожчання у 2026-му році. До кінця ж поточного року жодного зростання не станеться завдяки мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги.
У звіті НБУ стверджується, що рішення щодо поступового підвищення тарифів пов'язане з необхідністю нормалізувати функціонування енергетичної системи й буде виглядати як поступове приведення цих тарифів до їхніх економічно обґрунтованих рівнів. Різке ж зростання тарифів і цін на енергоносії може спричинити сильний стрибок інфляції.
Як повідомив «ФАКТАМ» голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, можливий розвиток подій може мати кілька сценаріїв:
- Ринковий, за якого тарифи зрівняють з фактичними ринковими цінами, щоправда, сам експерт називає це малоймовірним, адже вартість 1 кіловата електроенергії становитиме близько 10 гривень, а ціна кубометра газу може доходити до 25 гривень, що виплачувати для українців просто нереально, особливо під час війни;
- Компромісний, за якого тариф на 1 кіловат електроенергії можуть збільшити з сьогоднішніх 4 грн 32 коп. до 6,5−7 гривень, а кубометр газу з нинішніх 7,96 гривень може зрости до 9,5−10,5 гривень;
- Песимістичний, за якого 1 кіловат може коштувати до 8,5 грн, а кубометр газу до 13 гривень
- Однак остаточна цифра залежить від ситуації в країні — буде війна чи ні, розвиток економіки, витрати держави тощо. Тому розкид може бути від 6,5 грн до 8,5 грн за кіловат електроенергії та від 10 до 13 гривень за кубометр газу, — резюмує Олег Попенко.
Як повідомляли «ФАКТИ», після закінчення війни зростання тарифів на комунальні послуги неминуче і може неприємно шокувати українців.108
