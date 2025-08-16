Не спасе навіть Бред Пітт: Квентін Тарантіно пояснив, чому відмовився знімати фільм з улюбленцем Голлівуду

З недавніх пір Бред Пітт і його дівчина Хуан де Рамос радо приймають в гостях представників шоу-бізнесу, включно з Квентіном Тарантіно та його дружиною. Втім, це ніяк не впливає на відношення між режисером та актором на знімальному майданчику, вказують ЗМІ.

Так, нещодавно Квентін Тарантіно пояснив, що повинен був нещодавно відкласти свій останній проект з Бредом Піттом у головній ролі, пишуть ЗМІ.

Зокрема, мова йде про фільм «Кінокритик», який повинен стати десятим і фінальним у цілій кіносерії.

Сценарій розповідав історію кінокритика, який пише статті для еротичного журналу в Каліфорнії 70-х років. Спочатку планувався восьмисерійний проект, і Бред Пітт був заявлений на головну роль. Але пізніше Тарантіно вирішив зосередитись на повнометражному фільмі.

«Коли я працював над сценарієм, я кинув собі виклик. Чи можу я взяти саму нудно професію в світі і зняти про неї про неї своє цікаве кіно?» — розповідав режисер. Однак по мірі підготовок до зйомок він зрозумів: ідея не тримає глядача.

«Кому цікаво дивитися серіал про художню кінокритику? Кому цікаво дивитися фільм під назвою „Кінокритик“? Якщо я дійсно зможу зняти фільм або серіал про те, хто з інтересом дивиться фільми, це вже досягнення», — визнав Тарантіно.

У квітні стало відомо, що сценарій перейшов до Девіда Фінчера. По нему планують сняти сіквел «Одного разу в… Голлівуді», де Бред Пітт знову з’явиться в ролі Кліффа Бута.

Але, схоже, історія з кінокритиком там к не змогла «запалити» учасників потенційного проєкту, тому він так і залишився нереалізованим.

Нагадаємо, раніше Бред Пітт зізнався, від яких жінок був у повному захваті до одруження, і це була зовсім не Анджеліна Джолі.

