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Зовсім не Анджеліна Джолі: Бред Пітт зізнався, від яких жінок був у повному захваті
Голлівудська зірка Бред Пітт знімався в кіно протягом багатьох років, і зіграв дуже багато ролей з різними акторами та актрисами.
Проте лише дві знаменитості привели його у захват своєю професійністю. Про це Бред зізнався у подкасті New Heights.
«Так, це була не Дженніфер Еністон і не Анджеліна Джолі. А Сьюзан Сарандон, — я був у захваті, так», — зізнався дворазовий володар «Оскару».
Цікаво, що сама Сарандон свого часу зізнавалася, що «новачок Бред» справді вразив її «своїм почуттям гумору» на додачу до «його приємної зовнішності».
А актор, своєю чергою, висловлювався про Сьюзан, що вона була «мила, добра і делікатна під час зйомок інтимної сцени».
Іншою жінкою, яку запам'ятав 61-річний Бред Пітт, стала акторка Джина Девіс. Втім, Пітт додав, що «швидко» впорався зі своєю реакцією на її чарівність.
«Коли я вперше зустрів Джину Девіс та Сьюзан Сарандон, я був у захваті. Так. Але я швидко це пережив», — зізнався Бред.
Відомо, що фільм «Тельма та Луїза», в яких Пітт зіграв з Девіс та Сарандон, став його першою проривною роллю. У фільмі він зіграв роль Джей Ді, який проводить ніч із Тельмою (Девіс), перш ніж вкрасти у неї та її подруги гроші.
Нагадаємо, вже тривалий час Бред Пітт перебуває у стосунках з дизайнеркою прикрас та фітнес-тренером Інес де Рамон. Пара почала зустрічатися у 2022 році. У мережі кілька разів виникали чутки, що Пітт готується зіграти весілля, але поки що це тільки чутки.825
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