Україна

Потужний прорив ЗСУ на Сумщині: росіяни відступають біля Олексіївки та Юнаківки

10:01 17 серпня 2025
ЗСУ атакують росіян у Сумській області, фото Генштаб

Після успіхів ЗСУ під Добропіллям Сили оборони активно атакують ворога в районах Олексіївки та Юнаківки на Сумщині.

За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському напрямку просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.

«З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника», — зазначили у Генштабі.

Вчора ЗСУ знищили 5 одиниць броньованої техніки на Купʼянському напрямку після того, як
вперше за довгий час ворог вдався до механізованого штурму.

«Противник вирішив зробити ривок на лівобережну частину міста Купʼянськ. Колоною рухалися 2 танки, 3 МТЛБ та близько 40 особового складу противника. Завдяки скоординованим та вчасним діям 429 окремого полку безпілотних систем „АХІЛЛЕС“, 116 ОМБр та 15 БрОП „Кара-Даг“ накат був зупинений. Всі 5 одиниць броньованої техніки знищено», — повідомили військові.

Як повідомляли «ФАКТИ», ворогу вдалося захопити Зелений Гай та просунутись під Лозовою на Харківщині.

