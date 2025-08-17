- 12:35 Як легко очистити сковорідку від нагару та жиру: ці прості домашні методи вас здивують
- 12:20 «Сергій сказав, що повернеться з завдання і передзвонить. Але дзвінка не дочекалась»: історія добровольця «Явора», що загинув на Харківщині
- 12:01 ЗСУ звільнили шість населених пунктів на Донеччині: що відомо про вдалий наступ
- 11:45 «Голі» сукні та танці зі склянкою на голові: Дуа Ліпа відзначає 30-річчя на Ібіці
- 11:25 путін отримав від Трампа саме те, що хотів — ЗМІ
- 11:00 Не пропозиція, а диктат: путін озвучив умови припинення війни
- 10:45 Як за 30 хвилин повернути ванній білий колір: поради від блогерки
- 10:30 Протести в Сербії набирають обертів: палає офіс партії Вучича, поліція затримує десятки людей
- 10:01 Потужний прорив ЗСУ на Сумщині: росіяни відступають біля Олексіївки та Юнаківки
- 09:47 Ділліан Уайт — Мозес Ітаума: відео дуже яскравого нокауту у першому раунді бою суперважковаговиків
- 09:44 Аграрій з Київщини порадив, чим підживити полуницю в серпні і у вересні
- 09:30 Російський терор не зупиняється: Нікопольщина під «Градами», Харківщина під дронами — є загиблі та поранені
Після успіхів ЗСУ під Добропіллям Сили оборони активно атакують ворога в районах Олексіївки та Юнаківки на Сумщині.
За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському напрямку просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.
«З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника», — зазначили у Генштабі.
Вчора ЗСУ знищили 5 одиниць броньованої техніки на Купʼянському напрямку після того, як
вперше за довгий час ворог вдався до механізованого штурму.
«Противник вирішив зробити ривок на лівобережну частину міста Купʼянськ. Колоною рухалися 2 танки, 3 МТЛБ та близько 40 особового складу противника. Завдяки скоординованим та вчасним діям 429 окремого полку безпілотних систем „АХІЛЛЕС“, 116 ОМБр та 15 БрОП „Кара-Даг“ накат був зупинений. Всі 5 одиниць броньованої техніки знищено», — повідомили військові.
Як повідомляли «ФАКТИ», ворогу вдалося захопити Зелений Гай та просунутись під Лозовою на Харківщині.109
