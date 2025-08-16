- 12:45 Частині українців допоможуть оплатити електроенергію: хто отримає право на гроші
- 12:20 «На свій перший день народження я отримала… протез»: спортсменка без кінцівки про дитячий булінг, кар’єру та прийняття себе
- 12:08 Дощі з Європи «підмочать» Україну, але поки що буде спекотно: прогноз погоди на вихідні, 16−17 серпня
- 11:34 Спецпосланець Трампа з питань України не полетів на Аляску: що за цим стоїть
- 11:32 Зеленський та Трамп домовилися про зустріч у Вашингтоні
- 11:12 «Трамп сам створив всі умови для того, щоб отримати російський плювок в обличчя»: Олександр Невзоров про зустріч на Алясці
- 10:45 Алла Пугачова відмовилась від громадянства росії, — ЗМІ
- 10:19 Український футболіст помер у 22 роки просто на футбольному полі
- 09:57 Виплати отримають всі: міністр соцполітики розповів, як буде функціонувати пенсійна система
- 09:49 Після «прориву»: ЗСУ відбили у росіян ще два села під Добропіллям
- 09:09 Поки на Алясці домовлялися, на Україну летіли ракети та дрони: яким областям «дісталося»
- 08:58 Особливості Третього Спаса: ворожіння на горіхах, освячення їжі та полотняних сорочок, перестороги і прикмети
Після «прориву»: ЗСУ відбили у росіян ще два села під Добропіллям
93-тя бригада «Холодний Яр» зачистила і взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив росіян. Про це йдеться у повідомленні бригади у соцмережі X.
«У відбитті сел була задіяна рота розвідки холодноярців, безпілотні системи різних типів та артилерія. Окрім того, у звільненні українських територій використали ударні наземні роботизовані комплекси. Роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, підʼїжджаючи фактично упритул. У результаті штурмових дій воїни 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян», — йдеться у повідомленні.
Раніше аналітики DeepState у Telegram повідомили, що українські військовослужбовці змогли відкинути російських окупантів біля Добропілля — поблизу Вільного, Рубіжного, Золотого Колодязя, Шахового, Сухецького, Никанорівки та Веселого.
Тим часом, Покровськ Донецької області був очищений від ДРГ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
«7 корпус ДШВ ЗСУ показав, як виглядає сьогодні Покровськ. Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та одиночних окупантів. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі. Проте, пересування по самому місту суттєво обмежено», — йдеться у повідомленні.
Тим часом, в Генеральному штабі опублікували загальні бойові втрати противника
Як писали «ФАКТИ», на думку аналітиків Добропілля можуть захопити за сценарієм Авдіївки.85
