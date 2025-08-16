Після «прориву»: ЗСУ відбили у росіян ще два села під Добропіллям

93-тя бригада «Холодний Яр» зачистила і взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив росіян. Про це йдеться у повідомленні бригади у соцмережі X.

ВІДЕО ДНЯ

«У відбитті сел була задіяна рота розвідки холодноярців, безпілотні системи різних типів та артилерія. Окрім того, у звільненні українських територій використали ударні наземні роботизовані комплекси. Роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, підʼїжджаючи фактично упритул. У результаті штурмових дій воїни 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян», — йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики DeepState у Telegram повідомили, що українські військовослужбовці змогли відкинути російських окупантів біля Добропілля — поблизу Вільного, Рубіжного, Золотого Колодязя, Шахового, Сухецького, Никанорівки та Веселого.

Тим часом, Покровськ Донецької області був очищений від ДРГ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

РЕКЛАМА

«7 корпус ДШВ ЗСУ показав, як виглядає сьогодні Покровськ. Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та одиночних окупантів. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі. Проте, пересування по самому місту суттєво обмежено», — йдеться у повідомленні.

Тим часом, в Генеральному штабі опублікували загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25 (орієнтовно).

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», на думку аналітиків Добропілля можуть захопити за сценарієм Авдіївки.

85

Читайте нас у Facebook