41.03 / 41.60 47.98 / 48.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Після «прориву»: ЗСУ відбили у росіян ще два села під Добропіллям

9:49 16 серпня 2025
ЗСУ відбили у росіян ще два села під Добропіллям у Донецькій області

93-тя бригада «Холодний Яр» зачистила і взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив росіян. Про це йдеться у повідомленні бригади у соцмережі X.

«У відбитті сел була задіяна рота розвідки холодноярців, безпілотні системи різних типів та артилерія. Окрім того, у звільненні українських територій використали ударні наземні роботизовані комплекси. Роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, підʼїжджаючи фактично упритул. У результаті штурмових дій воїни 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян», — йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики DeepState у Telegram повідомили, що українські військовослужбовці змогли відкинути російських окупантів біля Добропілля — поблизу Вільного, Рубіжного, Золотого Колодязя, Шахового, Сухецького, Никанорівки та Веселого.

Тим часом, Покровськ Донецької області був очищений від ДРГ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

РЕКЛАМА

«7 корпус ДШВ ЗСУ показав, як виглядає сьогодні Покровськ. Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та одиночних окупантів. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі. Проте, пересування по самому місту суттєво обмежено», — йдеться у повідомленні.

Тим часом, в Генеральному штабі опублікували загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25 (орієнтовно).

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», на думку аналітиків Добропілля можуть захопити за сценарієм Авдіївки.

85

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

запуск ракет

Ще більше українців загине: офіцер про повітряне перемир’я, якого вимагає рф

Алла Пугачова

Алла Пугачова відмовилась від громадянства росії, — ЗМІ

Таро-прогноз на 16 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Дівам — «Відлюдник» і пошук відповідей, Ракам — «Сонце» і прорив у справах: Таро-прогноз на 16 серпня

В Павлограді затримали інформатора росіян. Фото СБУ

Камера в коробці з-під соку: СБУ викрила інформатора, який допомагав рф бити по Павлограду

Наступний матеріал
Новини партнерів